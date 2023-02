Airuno, maggioranza a pezzi, il sindaco: “Andiamo avanti, ancora più motivati”

Il sindaco commenta la decisione di quattro consiglieri di uscire dal gruppo di maggioranza, creandone uno nuovo

“Ai consiglieri usciti dalla maggioranza ha chiesto senso di responsabilità”: l’amministrazione comunale non ha più i numeri

AIRUNO – “Il dispiacere c’è, perché è un percorso che ora prende due strade diverse. Ma il lavoro della mia amministrazione comunale non si fermerà e andremo avanti ancora più motivati”. Manifesta serenità il sindaco Alessandro Milani all’indomani della decisione di quattro consiglieri comunali di staccarsi dalla maggioranza dando vita a un gruppo autonomo, ribattezzato Airuno Aizurro al centro, capitanato dall’ormai ex capogruppo di CambiAmo Airuno Bruno Ferrario.

“Prendiamo atto della loro scelta che non mi ha stupito” afferma Milani a cui ieri sera i quattro consiglieri dissidenti hanno anticipato l’intenzione di voler uscire dalla maggioranza non condividendo più molte questioni e l’approccio con cui vengono affrontate. “Ho chiesto loro di tenere un comportamento di grande responsabilità alla luce delle grandi opere e dei progetti in cantiere ad Airuno nel 2023. Sarebbe un vero peccato perdere queste occasioni” sottolinea Milani, che, calcolatrice alla mano, non ha più dalla sua i numeri per aver garantita la maggioranza in consiglio comunale.

“I quattro consiglieri fuoriusciti hanno garantito dialogo e massima trasparenza, ribadendo il massimo rispetto nei miei confronti. Un aspetto che personalmente mi fa molto piacere. Non posso dire come andrà avanti: questo lo vedremo delibera dopo delibera. Da parte mia non cambiano l’impegno, la serenità e la dedizione con cui affronto il mio impegno amministrativo”.

L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di rispondere poi, nelle prossime ore, punto su punto alle tre questioni emerse dalla nota del nuovo gruppo consiliare. “Vogliamo chiarire la nostra posizione e spiegare perché sono state compiute alcune scelte”.

Sempre ieri si è tenuto anche l’incontro con l’amministrazione comunale di Brivio per parlare del centro di raccolta dei rifiuti, argomento su cui si è consumato lo strappo definitivo con gli ex consiglieri di maggioranza, attualmente condiviso con l’amministrazione guidata da Federico Airoldi tramite una convenzione in scadenza il 1 gennaio 2025. “C’è massima disponibilità al dialogo e al confronto. Ci siamo dati tempo un mese per parlare di una possibile nuova convenzione”.