Airuno, nominata la commissione biblioteca

AIRUNO – Donatella Balasso, Aroti Bertelli, Erminio Cereda, Stefania Panzeri e Paolo Novati per la maggioranza; Alessandra Colombo, Thierry Averna e Franco Riva per la minoranza. E’ stata nominata in questi giorni la commissione biblioteca, che avrà il compito di ideare, proporre e seguire tutti i progetti culturali di Airuno, unitamente alle numerose attività organizzate dalla biblioteca civica.

Milani: “La cultura è una nostra priorità”

Soddisfatto il sindaco Alessandro Milani: “Come avevamo previsto nel nostro programma elettorale, scritto insieme ai cittadini di Airuno e Aizurro, uno dei punti che ritengo e riteniamo importanti è certamente la cultura. Oggi, un primo importante passo è stato compiuto: abbiamo nominato i membri scelti per i lavori della Commissione Cultura e Biblioteca. E’ un punto importante, perché la Commissione avrà il compito di ideare, proporre e seguire tutti i progetti culturali del nostro paese, unitamente alle numerose attività organizzate per la nostra Biblioteca civica. Sin dai primi mesi della recente campagna elettorale ci siamo proposti di dare importanza centrale alla cultura del paese e a tutti gli eventi che seguiranno da qui in avanti”.

Ora la prima convocazione

Il primo passo da compiere è fissare la data per la prima convocazione della Commissione. “In questo modo daremo il via ai lavori per le attività culturali a beneficio della nostra comunità, perché siamo certi che la cultura manterrà sempre vivo e artisticamente produttivo il tessuto sociale del nostro amato paese. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale, una grande grazie e i migliori auguri di buon lavoro a tutti i componenti della Commissione Cultura e Biblioteca”.