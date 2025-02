Airuno, Polizia locale: la minoranza chiede lumi

La richiesta del gruppo guidato dall’ex sindaco Milani è di convocare a breve il tavolo pubblica sicurezza

“Vogliamo sapere cosa si intende fare per risolvere la problematica legata all’ufficio di Polizia locale”

AIRUNO – Una richiesta formale di convocazione del tavolo pubblica sicurezza. E’ quanto ha avanzato, nei giorni scorsi, il gruppo di minoranza CambiAmo Airuno Aizurro, guidato dall’ex sindaco Alessandro Milani. E’ proprio quest’ultimo a spiegare la genesi della richiesta, intesa come un momento di confronto, per chiedere, “a distanza di mesi, cosa si intende fare per risolvere la problematica legata all’ufficio di Polizia Locale sul territorio”.

L’amministrazione comunale, capitanata dal sindaco Gianfranco Lavelli, non ha mai nascosto l’intenzione di entrare a far parte della convenzione con Olgate, Calco e Brivio per il servizio di polizia locale: un desiderio strettamente connesso però al personale in servizio che Airuno dovrebbe condividere con gli altir Comuni per una ripartizione equilibrata degli impegni e delle attività da svolgere.