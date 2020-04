Airuno, presentato il Dup: “L’obiettivo è ridurre le tasse”

Consiglio comunale sabato per la presentazione del bilancio e del documento unico programmatico

Il sindaco ha anche aggiornato sulla situazione coronavirus: 16 i casi di positività accertati e 5 i decessi

AIRUNO – Si riassume in dieci obiettivi il primo Dup 2020 – 2022 redatto dall’amministrazione Milani. Il documento unico programmatico è stato presentato sabato mattina durante il consiglio comunale convocato tenendo conto delle disposizioni sul distanziamento sociale anti covid 19.

La riduzione delle tasse

Tra i punti fondanti, al primo posto così come anticipato anche in campagna elettorale, quello della riduzione delle tasse attraverso una revisione e riduzione dei capitoli di spesa per arrivare a una riduzione strutturale delle imposte locali a partire dall’Irpef.

Poi spazio ai grandi progetti come il palazzetto dello sport per cui si intende procedere a breve con uno studio di fattibilità, il centro raccolta differenziata nell’area ex Petrol Dragon, vincolata però fino al 20144 da una convenzione con l’associazione nazionale carabinieri e la casa per anziani. Si continuerà anche con il piano strade: dopo l’asfaltatura di Via Don Solaro e della strada per Aizurro, si proseguirà nei prossimi mesi con via Adda, via dei Nobili e altri tratti ritenuti necessari.

Il progetto Piedibus

Il sindaco Alessandro Milani ha ribadito l’intenzione dell’amministrazione comunale di dare avvio al progetto Piedibus da settembre. “Stiamo valutando i risultati dei questionari diffusi tra le famiglie degli studenti, visto che non possiamo indire l’assemblea pubblica con i genitori. Lo scuolabus che abbiamo ormai rottamato – dopo 600.000 chilometri percorsi – richiedeva una spesa di circa 40.000 euro all’anno, a fronte di un’entrata di 5-6.000 euro: grazie al Piedibus potremmo avere un risparmio notevole, oltre a importanti benefici dal punto di vista ambientale. Stiamo pensando a una soluzione anche per i bambini di Aizurro, tre in totale: per i loro spostamenti da e verso la scuola si potrebbero utilizzare appositi voucher per i trasporti a disposizione delle famiglie interessate, in accordo con il nostro Comune”.

Gli altri interventi

Tra i progetti presentati dagli assessori Claudio Rossi e Adriana Rossi quelli relativi alla sicurezza del territorio con il potenziamento delle risorse umane riguardante la Polizia Locale, l’installazione di nuove postazioni di videosorveglianza, le operazioni “Boschi Sicuri”, insieme al Gruppo Alpini, e “Sentieri Sicuri”, insieme all’associazione Amici di Tino, per la tutela del territorio collinare di Aizurro, la rivitalizzazione del Centro Sportivo, il Bonus Mercato e lo sportello Officina Cittadino-Impresa volto allo snellimento burocratiche per famiglie e imprese, oltre al potenziamento del piano di diritto allo studio con l’aggiunta di 2mila euro. “Sono i nostri progetti stilati tenendo conto delle fondamenta su cui è stata fondata la nostra lista civica: l’ascolto delle istanze del cittadino e un’Amministrazione al servizio di esso” ha chiosato il capogruppo Simone Tavola.

I buoni spesa

L’assessore al Bilancio Adriana Rossi ha poi presentato una variazione di bilancio necessaria per poter poi distribuire i 15mila euro di buoni spesa stanziati dal Governo tramite l’ordinanza di Protezione civile come contributo straordinario per l’emergenza. Le domande arrivate in Municipio sono state finora 53. L’assessore ha ricordato che è attivo un conto corrente per raccogliere fondi a favore delle famiglie in difficoltà, sul quale sono confluiti anche i gettoni di presenza del Consiglio Comunale di sabato.Chiunque volesse contribuire può effettuare una donazione a questo codice Iban IT73X0569651530000008100X03.

A sabato i casi accertati di infezione da coronavirus ad Airuno erano 16. Cinque le persone purtroppo morte a causa del virus