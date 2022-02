Airuno verso l’ingresso nel Parco del Curone: nuovo incontro tecnico

Settimana scorsa confronto tra l’amministrazione comunale e il parco per definire i “confini”

Il processo di ingresso nel Parco del Curone si potrà dire concluso solo con la delibera in Consiglio comunale

AIRUNO – Nuova tappa nel percorso di avvicinamento del Comune di Airuno al parco del Curone. Dopo gli incontri promossi con la cittadinanza, sia nella frazione di Aizurro che in centro (qui l’articolo) per illustrare opportunità e vantaggi del passaggio del Comune sotto l’ombrello del Parco, settimana scorsa l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Milani ha incontrato i referenti di Cascina Butto per un incontro dal taglio squisitamente tecnico.

“L’appuntamento è servito per chiedere ulteriore materiale e documenti in merito alla perimetrazione dell’area che verrebbe conferita nel parco regionale” puntualizza il primo cittadino, facendo intendere come la decisione politica, forte del consenso ricevuto anche dalla popolazione, soprattutto quella di Aizurro (qui l’articolo), sia quella di procedere all’ingresso nel parco, con cui in questi anni, dopo l’uscita, non senza polemiche, del piccolo comune dal Plis, il dialogo e la collaborazione non sono mai mancati. Un passaggio, quest’ultimo, che si potrà dire concluso ufficialmente solo con la delibera di consiglio comunale che sancirà l’entrata di Airuno come nuovo Comune dell’ente sovracomunale.

Non solo. L’iter prevede anche un sopralluogo da parte dei tecnici di Regione Lombardia per definire con puntualità le aree che verranno inserite nel parco.