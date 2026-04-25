Alberto Valli alla guida di La Valletta Partecipa: in lista anche l’ex sindaca Trabucchi

La lista che sfiderà la maggioranza uscente è stata depositata questa mattina, sabato

Nel nome, La Valletta Partecipa, l’obiettivo del gruppo: “Ascolto e confronto con la cittadinanza sono fondamentali”. In lista gli ex amministratori Trabucchi, Cogliati e Sardi

LA VALLETTA BRIANZA – Tanti volti nuovi, a partire da quello del candidato sindaco Alberto Valli e tanti ex di peso come l’ex sindaca Roberta Trabucchi, il suo vice Pierantonio Cogliati e il consigliere Giuseppe Sardi. E’ una lista destinata a scompigliare le carte, dopo anni di consigli comunali formati da un unico gruppo consiliare, quella depositata questa mattina, sabato 25 aprile, in Municipio a Perego.

Il nome scelto, La Valletta Partecipa, non è casuale: “Riteniamo che la macchina amministrativa abbia lavorato e funzionato bene in questi anni – ha ammesso il candidato sindaco Alberto Valli, sottolineando come la lista sia nata in tempi relativamente stretti intercettando la volontà di persone, diverse per età ed estrazione, di mettersi in gioco per provare a dare un’alternativa al Comune, guidato dal gruppo La Valletta 2020, diventato ora La Valletta 2026, con candidata sindaca Anna Perego -. Quello che abbiamo constatato è però un certo malcontento verso il metodo e le scelte di condivisione e comunicazione con la cittadinanza. Pensiamo che ci sia tutto un rapporto, costruito sull’ascolto e la partecipazione, che vada riattivato”.

Dirigente Arci a Milano e di alcuni circoli a Monza, Valli ha citato il caso dell’ex scuola di Spiazzo come esempio di un rapporto non molto virtuoso tra amministrazione comunale e cittadinanza. “Nell’anno del Covid, insieme ad alcuni amici, avevamo dato vita a un’associazione pensata per poter riutilizzare e dare nuovamente vita agli spazi dell’ex scuola di Spiazzo”. La vicenda ha poi preso tutt’altra piega senza un reale coinvolgimento della cittadinanza.

“Parlando in giro per il paese abbiamo compreso che il malcontento verso questo metodo di confronto con i cittadini non si riassumeva a un caso isolato e abbiamo così deciso di metterci in gioco mettendo al centro non gli interventi da effettuare dal punto di vista edile, su cui Marco (Panzeri, il sindaco uscente, ndr) ha fatto tanto lasciando anche tanto in eredità, ma l’ascolto e la partecipazione. Un tema che ci sta a cuore è quello degli spazi pubblici e della socialità, così come l’urgenza di fare rete. Nel programma La Valletta 2020 si parlava della fusione con Santa Maria Hoè. Ora i due Comuni litigano, ma il tema non è quello della legittimità delle diverse azioni, su cui si sta esprimendo il tribunale, quanto di cosa è giusto fare”.

Tra gli argomenti al centro anche quello dei servizi sociali con una discussione in merito alla decisione di uscire dall’azienda speciale Retesalute.

“In questi anni non c’è stato il coinvolgimento dei cittadini. E’ importante che questi Comuni non diventino paesi dormitorio”.

Un approccio, quello proposto da Valli, che ha convinto l’ex sindaca Roberta Trabucchi a rimettersi in gioco dopo aver salutato la res publica nel 2020, quando, al termine del primo mandato, aveva deciso di non candidarsi alle elezioni (insieme al gruppo di maggioranza) per non andare allo scontro proprio con Marco Panzeri, ritornato in pista con il gruppo La Valletta 2020. Ora, sia Trabucchi, che Pierantonio Cogliati, vice durante il mandato 2015 – 2020 e il consigliere Giuseppe Sardi, hanno deciso di gettarsi nuovamente nell’arena politica. “Non è stata una scelta facile, ma sappiamo cosa abbiamo lasciato nel 2020 e vogliamo provare a ripartire da lì”.