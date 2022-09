“Ancora troppe donne uccise”: serata di riflessione con il Pd Merate

L’incontro si è tenuto mercoledì alla presenza delle candidate Laura Bartesaghi e Aurora Longo

MERATE – “Ancora troppe donne uccise – Cosa manca, serve, si può fare?”: è questo il titolo dell’incontro promosso mercoledì scorso nel salone del centro anziani di piazza don Minzoni per parlare della violenza contro le donne, dell’importanza delle associazioni che sul territorio lavorano quotidianamente a fianco delle donne vittime di violenza e di cosa la politica ha fatto e può ancora fare in aiuto.

La serata, organizzata in presenza della candidata alla Camera dei Deputati Laura Bartesaghi e della candidata al Senato Concetta Aurora Longo, ha visto tra i partecipanti anche Marina Calloni, professoressa ordinaria di filosofia e politica sociale all’Università Bicocca, Monica Rosarno, presidente CPO Ordine Avvocati di Lecco, Virginia Scaccabarozzi mediatrice familiare e psicologa e Amalia Bonfanti, presidente Telefono Donna Merate.

Il pubblico numeroso ha ascoltato con interesse gli interventi degli ospiti partendo dalla Presidente di Telefono Donna Merate che, dopo aver illustrato i principali numeri che testimoniano l’importante impegno dell’associazione, ha sottolineato come anche sul nostro territorio siano presente numerosi casi di richieste di aiuto e di cura alle donne, spesso madri, in situazioni di difficoltà. A livello nazionale, le donne uccise nel 2022 in Italia sono il 39,2% del totale delle vittime di omicidio e dal 1 agosto 2021 al 31 luglio 2022 i femminicidi in Italia sono stati 125: viene assassinata una donna ogni tre giorni. Inoltre, i dati ISTAT ci dicono che 7 donne su 10 che subiscono violenza all’interno di relazioni, non sanno di essere vittime.

La parola è poi passata a Monica Rosano, che in qualità di presidente CPO ha raccontato alcuni episodi significativi in cui donne e bambini hanno affrontato esperienze drammatiche di violenza fisica e psicologica.

La Professoressa Calloni ha illustrato i passi che via via sono stati fatti in Italia e a livello internazionali (con la Convenzione di Istanbul per esempio) per promuovere anche a livello legislativo una serie di interventi volti a fornire un serie di strumenti utili alla lotta alla violenza sulle donne.

La candidata Laura Bartesaghi ha voluto sottolineare come, a livello di Partito Democratico, sono state portate avanti una serie di proposte di legge (tra cui una delle più importanti a firma di Gianmario Fragomeli e costruita negli anni anche con l’aiuto dei precedenti Deputati PD Lecchesi) volta a favorire la reintroduzione nel mondo del lavoro delle donne che hanno subito soprusi, violenze o altri abusi. Ha infine ribadito come sia importante sin dalle fasi scolastiche l’aiuto e l’educazione verso queste tematiche.

Argomenti ribaditi dalla candidata al Senato Concetta Aurora Longo che ha sottolineato anch’essa l’importanza delle tematiche discusse e della necessità di parlarne sempre più per poter rendere consapevole tutta l’opinione pubblica dei risvolti su tutta la società che questi temi direttamente o indirettamente portano con sé.

