Auto vandalizzata: la solidarietà di Olgiate Rinasce al sindaco di Imbersago

La vicinanza del gruppo di maggioranza di Olgiate al primo cittadino imbersaghese per l’auto vandalizzata

“Un gesto tanto gretto quanto vile: in una società democratica bisogna affidarsi al confronto diretto nelle sedi opportune”

OLGIATE – Piena solidarietà al sindaco Fabio Vergani, la cui auto è stata imbrattata da ignoti con frasi e disegni offensivi. E’ quanto esprime Francesco Cogliati, capogruppo di maggioranza di Olgiate Rinasce, parlando di un “gesto tanto gretto quanto vile. Perché solo di viltà si può parlare laddove si ritenga preferibile manifestare il proprio dissenso verso una figura istituzionale mediante atti violenti e clandestini piuttosto che affidarsi ad un confronto diretto nelle sedi a ciò dedicate e secondo le modalità tipiche del vivere democratico”.

Cogliati aggiunge: “Sia come giurista che come appartenente ad un’Amministrazione comunale, ma soprattutto come forte e convinto sostenitore del principio democratico, non posso che esprimere piena solidarietà nei confronti del Sindaco di Imbersago. Ribadisco pertanto, personalmente e come Capogruppo di maggioranza di Olgiate Rinasce – Bernocco Sindaco, la mia vicinanza al Sindaco Fabio Vergani a cui rimetto tutta la solidarietà mia e dell’Amministrazione di Olgiate Molgora”.