“Avanti con l’autonomia”: il presidente Fontana e il sottosegretario Piazza il 27 a Merate

Appuntamento giovedì 27 febbraio in Auditorium a Merate

La serata servirà ar fare il punto della situazione sul tema dell’Autonomia

MERATE – Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sarà a Merate giovedì 27 febbraio alle 21 per parlare di Autonomia. Con lui ci sarà il Sottosegretario regionale, Mauro Piazza, che in Regione è il titolare della delega all’Autonomia. L’evento, intitolato “Avanti con l’Autonomia”, si terrà all’Auditorium Giusy Spezzaferri, in Piazza degli Eroi 3, con ingresso libero e gratuito. Ad organizzarlo, la sezione di Merate della Lega Lombarda Salvini Premier.

“La serata sarà un’occasione importante per fare il punto della situazione su un tema cruciale come quello dell’Autonomia, a favore della quale i lombardi si sono chiaramente espressi attraverso il referendum del 2017. Il Presidente Fontana e il Sottosegretario Piazza sono protagonisti della trattativa col governo nazionale e lavorano ogni giorno con grande impegno per raggiungere l’obiettivo; sono dunque gli esponenti istituzionali più indicati per tracciare un bilancio e parlare delle prospettive future. Sarà un piacere e un onore averli con noi a Merate”, dichiarano Franco Lana e Alessandro Vanotti, rispettivamente segretario e vicesegretario della sezione di Merate della Lega.

“Avremo l’opportunità di fare chiarezza – proseguono Lana e Vanotti – su un tema che troppe volte è stato distorto e strumentalizzato a fini propagandistici. Attuare l’Autonomia differenziata significa semplicemente applicare la Costituzione, oltre che rispettare la volontà popolare dei lombardi”.

L’appuntamento sarà anche una tappa della Scuola di Formazione Politica della Lega provinciale di Lecco.