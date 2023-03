Barriere architettoniche, interrogazione di Cambia Merate

Interrogazione della minoranza sul tema del piano delle barriere architettoniche

Nello specifico, Cambia Merate chiede se l’intervento in piazza degli Eroi sia inserito nel piano

MERATE – Un’interrogazione per chiedere se il Comune di Merate è dotto di piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (in sigla Peba) e per sapere se il progetto di rifacimento di piazza degli Eroi, iniziato da qualche settimana, è parte integrante di questo documento.

E’ quanto ha protocollato in questi giorni il gruppo consiliare di opposizione di Cambia Merate accedendo i riflettori sull’intervento, dal costo di 925.171 euro, che sta interessando il centro cittadino dove il livello stradale di piazza degli Eroi verrà alzato fino a quello di via Carlo Baslini creando un unico livello stradale.

Nello specifico i consiglieri di Cambia Merate chiedono se il Comune di Merate si è dotato del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche così come da indicazione nazionale e regionale, se il Piano è stato inserito nel registro Telematico Regionale dei PEeba istituito con legge regionale 14/2020 e se il progetto di rifacimento della piazza Eroi è parte integrante del Peba. In caso negativo, se, qualora il Comune non avesse ancora redatto il Peba, quando intende redarlo.

