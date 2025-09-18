Barriere architettoniche, Prospettive per Merate pungola: “A che punto siamo con il Peba?”

Il gruppo di minoranza ha presentato un’interrogazione sulla questione del Peba

L’ex sindaco Panzeri torna su un argomento cavallo di battaglia dell’assessore Patrizia Riva quando era in opposizione

MERATE – A che punto è l’attuazione del Peba, il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche tanto richiesto dall’attuale assessora Patrizia Riva quando era sui banchi dell’opposizione? E’ la domanda intorno a cui ruota l’interrogazione presentata dall’ex sindaco Massimo Panzeri che, in qualità di capogruppo della minoranza Prospettive per Merate, ha deciso di pungolare l’attuale Giunta su un tema che aveva animato il dibattito durante il mandato precedente.

Ricordando l’avvio della procedura per la predisposizione dello studio del Peba durante la sua amministrazione, Panzeri rimarca come il documento sia stato approvato dall’attuale Giunta nel settembre 2024 a pochi mesi dall’insediamento, ricordando anche le battaglie in aula per sollecitare interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Verbali alla mano, Panzeri ha citato la discussione dell’interrogazione in Consiglio comunale presentata da Cambia Merate in cui si stigmatizzava l’intervento (e quindi lo stanziamento di risorse) per la riqualificazione di piazza Eroi a fronte della situazione pericolosa come “quella del percorso pedonale di Via Cazzaniga posto di fronte all’Istituto Clerici la cui uscita sulla strada è pericolosissima non solo per i fruitori di carrozzina, ma per tutti”, nonché la mancanza di un accesso per disabili sul palco dell’Auditorium.

Esempi di criticità su cui la vecchia maggioranza, ora seduta in minoranza, chiede risposte: “Vogliamo sapere se e come l’attuale amministrazione ha superato le suddette criticità a suo tempo manifestate anche da alcuni esponenti oggi presenti in Giunta e quali e quante risorse sono state destinate ad oggi per interventi in attuazione al Peba”.

Non solo. I consiglieri di Prospettive per Merate chiedono di sapere “quali interventi sono stati programmati ed eventualmente inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche” e quali interventi sono stati messi in campo negli istituti scolastici e più in generale negli edifici pubblici meratesi dall’attuale maggioranza in attuazione nonché informazioni sugli ambiti di competenza tecnica e consultazione permanente con riferimento all’aggiornamento dei suoi componenti e alle riunioni.