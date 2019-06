Barzago, Consiglio di insediamento per Mirko Ceroli: le deleghe ad assessori e consiglieri

BARZAGO – “Oggi si scrive la prima pagina di una nuova esperienza amministrativa, quella di un rinnovato e allargato gruppo di cittadini impegnati, molti di quali giovani, che ha saputo aprire nuove strade, trovare nuovi consensi e ambire a nuovi traguardi per la nostra comunità”. Con queste parole Mirko Ceroli ha esordito l’altra sera, martedì 11 giugno, nel corso del suo primo Consiglio comunale da sindaco. “La lista Il Paese Barzago inizia oggi un nuovo mandato. I cittadini di Barzago, Bevera e Verdegò hanno infatti confermato, in modo significativo, la fiducia al progetto di impegno civico nato 24 anni fa. Il mio pensiero non può non andare all’indimenticato sindaco Mario Tentori e a mio padre”.

Il grazie al vice sindaco uscente Bonfanti

Ceroli ha poi voluto ringraziare ufficialmente il vice sindaco Daniela Bonfanti per il lavoro svolto nel mandato che si è appena concluso. E’ poi passato a indicare i componenti della Giunta con le rispettive deleghe. Il sindaco terrà per sé personale, bilancio, tributi, edilizia privata, lavoro e sviluppo attività economiche, servizi alla persona, sicurezza e vigilanza. Michele Bianco è stato nominato vicesindaco con deleghe a lavori pubblici, patrimonio, urbanistica e società partecipate mentre Francesca Mantonico si occuperà di cultura, tradizioni e tempo libero.

Le deleghe ai consiglieri comunali

Il capogruppo Mattia Decio sarà il referente per sport, promozione del territorio e Protezione Civile mentre Alessandro Crippa sarà il volto di ambiente, ecologia e Plis agricolo della Valletta. A Claudia Isacchi le deleghe a biblioteca e gemellaggio, a Isaco Mamputo quelle delle politiche giovanili e della gestione della comunicazione mentre Cristiano Ratti si occuperà di istruzione e rapporti con Enti e associazioni del paese. Le parole chiave della nuova amministrazione saranno: gestione oculata delle risorse, costanti manutenzioni, attenzione ai bisogni delle famiglie e delle aziende e tutela della sicurezza e del patrimonio.