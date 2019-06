Barzago, ecco la Giunta del neo sindaco Ceroli

Il primo Consiglio Comunale è stato convocato per martedì 11 giugno alle 20.30

Bianco sarà il vice, Mantonico assessore alla Cultura. Decio nominato capogruppo

BARZAGO – Michele Bianco sarà il vice, con deleghe a lavori pubblici, patrimonio, urbanistica e società partecipate mentre Francesca Mantonico sarà assessore alla cultura, tradizione e tempo libero. A poco più di una settimana dall’esito del voto, il neo sindaco Mirko Ceroli, candidato della lista Il Paese Barzago, ha firmato ieri, martedì, i decreti di nomina degli assessori, completando così l’iter di formazione della giunta. Il primo cittadino ha deciso di tenere per sé le deleghe riguardanti il personale, il bilancio, tributi, l’edilizia privata, il lavoro e sviluppo attività economiche oltre a servizi alla persona, sicurezza e vigilanza. Mattia Decio è stato nominato capogruppo. Durante il primo Consiglio Comunale, che si terrà martedì 11 giugno alle 20.30 in sala consiliare, verranno comunicate e consegnate ufficialmente le deleghe destinate ai consiglieri. Non solo, ma il Sindaco illustrerà le linee programmatiche del proprio mandato. La seduta è aperta e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.