Barzago paese solidale: i gettoni di presenza per un fondo ad hoc. Istituita anche la consulta

L’amministrazione comunale conferma la propria attenzione al sociale con una consulta apposita

Su proposta dei capogruppo di maggioranza e minoranza, verrà creato un fondo sociale con i gettoni di presenza dei consiglieri

BARZAGO – I gettoni di presenza ai consigli comunali devoluti in un fondo a sostegno delle persone in difficoltà del paese. E una consulta ad hoc per le attività sociali e ricreative. Barzago si conferma un paese attento e sensibile al sociale. Sono due iniziative differenti, contraddistinte però dallo stsso spirito solidale e altruista, quelle approvate all’unanimità nell’ultimo consiglio comunale del 9 luglio.

Su proposta dei due capogruppo consiliari, Mattia Mario Decio per la lista Il Paese Barzago e Emanuele Silvio Mauri per Barzago Viva è stato deciso di rinunciare al gettone di presenza allo scopo di creare un fondo che, a fine anno, sarà devoluto per sostenere interventi con finalità sociale.

Il fondo avrà ricadute sulle famiglie del paese e servirà a sostenere iniziative di solidarietà a livello nazionale o internazionale, meritevoli di essere appoggiati. Il sindaco Mirko Ceroli, ringraziando tutti i consiglieri per la decisione condivisa, ha quindi proposto alla Giunta di devolvere parte dell’indennità di mansione in modo proporzionale, a secondo delle necessità per le attività che si sceglierà di finanziare.

Istituita anche la consulta per le attività sociali e ricreative

Non solo, ma sempre nell’ultimo consiglio comunale, è stata costituita la consulta per le attività sociali e ricreative. Il sindaco ha parlato di “un’innovazione per Barzago che va nella direzione di supportare l’azione dei servizi sociali affinchè i cittadini, soprattutto i più fragili, si sentano parte integrante e attiva della collettività”. L’obiettivo è infatti quello di contribuire all’innalzamento della qualità complessiva della vita dei concittadini.

“La consulta potrà promuovere iniziative e interventi riguardanti le famiglie, le disabilità, i minori e gli anziani con il fine di tutelare e agevolare il ruolo sociale dei singoli cittadini.A questa Consulta potranno infatti partecipare, secondo gli argomenti trattati e comunque in conformità alle disposizioni del presente regolamento e dello Statuto comunale, i rappresentanti dei giovani, degli anziani, dei disabili, delle associazioni di volontariato e del tempo libero, degli immigrati e simili”. Il regolamento è stato approvato all’unanimità.

Assegnati anche altri incarichi

Ceroli ha poi aggiornato su altri organi comunali: da comitato di redazione del periodico comunale Informando Barzago, composto da 5 membri alla comunicazione istituzionale, in capo al consigliere Isaco Mamputu. La commissione cultura è stata affidata all’assessore Francesca Mantonico, comprendendo anche la consigliera alla biblioteca, Claudia Isacchi e altri tre membri. Infine il comitato gemellaggi avrà come referente la consigliera Claudia Isacchi. Saranno formate invece solo da tecnici esterni le commissioni Edilizia e del Paesaggio: in questi giorni stanno pervenendo i curriculum al vaglio della Giunta.