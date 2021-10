Barzanò e Viganò restano al centrosinistra con Chiricò e Bertarini sindaci

Record di preferenze a Barzanò per il sindaco uscente Aldeghi. Chiricò: “La priorità? Ripristinare il pre e post scuola”

A Viganò bis per Fabio Bertarini in corsa da solo contro il quorum: affluenza al 51%

BARZANO’ / VIGANO’ – Restano al centrosinistra i Comuni di Barzanò e Viganò, dove Walter Chiricò si è imposto sulla coalizione di centrodestra con il 55,89% dei voti e il sindaco uscente Fabio Bertarini è riuscito a battere il quorum.

Un risultato, quello di Barzanò, che premia la maggioranza uscente, come conferma Walter Chiricò, proclamato ieri, lunedì, sindaco del paese. “Sono molto soddisfatto perché gli elettori hanno premiato il progetto alla base di Impegno Civico”. Una vittoria netta, avvenuta in tutti e i 4 seggi del paese, che ha visto premiare il gruppo della maggioranza uscente, in cui il neo primo cittadino ricopriva il ruolo di capogruppo. “Non era facile e non era scontato vincere visto che, dopo due mandati guidati da Giancarlo Aldeghi, abbiamo proposto un nuovo volto, il mio, tra l’altro meno conosciuto rispetto a quello del sindaco uscente. Il risultato delle urne conferma che la gente crede nel progetto di Impegno Civico con le progettualità a medio e lungo periodo inserite nel nostro programma elettorale”.

Dall’analisi del risultato elettorale emerge anche il plauso dei barzanesi all’operato del sindaco uscente, premiato con ben 220 preferenze. “Un riconoscimento personale che mette a tacere anche le chiacchiere circolate in campagna elettorale. Siamo molto soddisfatti come gruppo anche per le preferenze espresse dagli elettori, di cui terrò sicuramente conto nella formazione della Giunta. Chiricò ha deciso di prendersi alcuni giorni prima di sciogliere le riserve su chi entrerà a far parte dell’”esecutivo” ed eventuali deleghe ai consiglieri: “Farò dei ragionamenti che voglio condividere con il gruppo”.

Tra le priorità dell’agenda amministrativa, quella di ripristinare il servizio pre e post scuola, sospeso negli ultimi mesi a causa dell’emergenza sanitaria: “E’ un servizio importante per le famiglie e per questo contiamo di poter riuscire al più presto a ristabilirlo”.

A Viganò si è chiusa con il bis la corsa a sindaco di Fabio Bertarini. Il suo gruppo “Il sindaco di tutti”, l’unico in corsa a questo appuntamento elettorale, ha superato già nella serata di domenica il quorum. Alla chiusura dei seggi avevano votato 879 aventi diritto pari al 51,22% con 44 schede nulle e 43 bianche.