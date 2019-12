Botti di Capodanno, Cambia Merate: “Nessuna ordinanza di divieto da parte del sindaco”

Il messaggio della civica Cambia Merate al sindaco

“Molte amministrazioni hanno bandito l’utilizzo dei botti, a Merate nessun provvedimento”

MERATE – “Moltissime amministrazioni comunali di paesi e città hanno deciso di bandire con apposite ordinanze l’utilizzo di petardi, avremmo auspicato che anche a Merate si adottasse tale scelta invece oramai a fine anno nessun provvedimento è stato varato in tal senso”.

E’ la comunicazione della Civica Cambia Merate (Aldo Castelli, Patrizia Riva, Gino del Boca, Alessandro Pozzi, Roberto Perego) diffusa nelle scorse ore chiedendo a sindaco e Giunta di emettere un’ordinanza contro l’utilizzo dei petardi durante i festeggiamenti di Capodanno.

“L’accresciuta sensibilità verso l’ambiente e gli animali ha fatto sì che la pratica sia sempre più contrastata in ragione delle conseguenze negative per il carico di emissioni inquinanti e polveri prodotte dagli scoppi, in momenti già connotati da alti valori di polveri sottili, nonché per i molesti rumori causati a danno di persone e animali. Si aggiungono le fondamentali ragioni di tutela dell’incolumità delle persone, nonché di tutela di beni pubblici e monumenti, spesso danneggiati da questi eventi. Sono sempre più frequenti esplosioni di petardi e bombe carta, come quelli assai significativi che durante la notte di Natale, in pieno centro, hanno portato all’entrata in funzione delle sirene di sistemi di allarme di auto e abitazioni. Invitiamo pertanto il Sindaco di Merate ad adottare un’ordinanza che vieti la detenzione, la cessione e l’utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, così da tutelare le persone, l’ambiente e gli animali.