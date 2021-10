Assegnate delle deleghe ad hoc a ciascun consigliere

In Giunta entrano Rossi, Novati e Airoldi

BRIVIO – Roberta Agostoni tiene la delega al bilancio e viene promossa a vice sindaco, mentre in Giunta entrano la campionessa di preferenze Elisa Rossi come assessore all’urbanistica e lavori pubblici, Alex Novati con delega a Ambiente, territorio, ecologia e rapporti con il parco e l’esterna Emanuela Airoldi sarà la referente per cultura, biblioteca, associazioni e promozione del territorio. E’ questa la Giunta con cui il sindaco Federico Airoldi, che per sé ha tenuto edilizia privata, polizia locale e sicurezza, protezione civile, si avvia ad amministrare, dopo la conferma a suon di voti delle elezioni del 3 e 4 ottobre, per altri cinque anni il paese.

Spiega lo stesso sindaco: “Nella riunione di gruppo sono state definite le deleghe dei consiglieri eletti. Nei prossimi giorni, dopo gli adempimenti formali, saranno costituiti i gruppi di lavoro e le Commissioni dei quali faranno parte attiva tutti i componenti della lista Brivio Rinasce. Come previsto è stato costituito il gruppo di lavoro che si occuperà dello sviluppo del programma di mobilità sostenibile e realizzazione delle piste ciclopedonali. La delega quale coordinatore responsabile è stata attribuita a Lorenzo Mazzoleni, vice sindaco uscente che sarà coadiuvato da Elisa Rossi e Alex Novati per la parte tecnica e Roberta Agostoni per le competenze di bilancio e l’adesione ai bandi regionali e statali. Beatrice Mandelli e Francesca Fumagalli lavoreranno a stretto contatto sui temi del sociale che interessano il mondo della scuola e la famiglia”.

Completano il quadro delle deleghe riservate ai consiglieri Emanuele Toccagni, con delega a cimiteri, manutenzioni generali, aree verdi e decoro urbano e Marco Maggi, con delega alla riqualificazione urbana.