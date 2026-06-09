Calco, il sindaco Motta giura sulla Costituzione con l’augurio di buon lavoro

Ieri il Consiglio comunale di insediamento a Calco dopo il voto del 24 e 25 maggio

Al via il terzo mandato consecutivo per il sindaco Stefano Motta

CALCO – Un augurio ai consiglieri comunali uscenti, a quelli non eletti o ovviamente a quelli seduti in Consiglio comunale. E’ iniziato così il mandato della nuova amministrazione comunale di Calco con il consiglio di insediamento convocato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 8 giugno, alle 18 in sala consiliare.

Il sindaco Stefano Motta, al terzo mandato consecutivo (a cui si sommano anche i due svolti in precedenza a Brivio), ha indossato la fascia tricolore per giurare di osservare la Costituzione italiana e ha provveduto poi a dare lettura della nomina della Giunta comunale, effettuata con decreto ieri mattina.

La squadra risulta composta da Roberta Brambilla, vice con delega ai Servizi sociali, Luca Panzeri (Lavori pubblici), Maria Suraci (Istruzione) e Riccardo Massironi (Cultura, Sport e Tempo libero). Motta ha tenuto per sé le deleghe all’urbanistica e all’Ambiente, provvedendo poi ad assegnare a ciascun consigliere delle specifiche mansioni (qui l’articolo completo).

Il Consiglio comunale di insediamento, svolto alla presenza di un discreto numero di persone, ha poi espletato alcune formalità di rito, come la nomina dei rappresentanti nella commissione elettorale comunale e in quella per la formazione e l’aggiornamento degli albi dei giudici popolari delle Corti d’Assise e delle Corti d’Assise d’Appello.

Presenti tutti e quattro i consiglieri del gruppo di opposizione Calco Cambia, capitanato da Stefano Burgarello, hanno preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali attendendo il prossimo consiglio comunale, già calendarizzato per il 17 giugno, per entrare nel merito delle questioni principali della vita amministrativa calchese.