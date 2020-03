Calco, Motta ha sciolto le riserve: è pronto a candidarsi in cerca del bis

Il sindaco uscente pronto a candidarsi per la seconda volta con Progetto Calco

Nella squadra sono entrati a far parte anche molti giovani. Incontri sospesi per via del coronavirus

CALCO – “Ho dato la mia disponibilità al gruppo. Non appena terminerà l’emergenza del coronavirus, ci ritroveremo e faremo il punto sulla lista”. Stefano Motta, sindaco uscente di Calco, ha, di fatto, sciolto le riserve. Sarà lui il candidato sindaco della lista Progetto Calco, attualmente in maggioranza. Nella rosa del gruppo, entreranno a far parte molti volti nuovi, soprattutto giovani. Il quadro verrà definito nelle prossime settimane, non appena la formazione tornerà a riunirsi, passata l’emergenza del coronavirus.

“Nella squadra ci sarà un bel ricambio. Diversi assessori e consiglieri attualmente in Consiglio comunale lasceranno infatti il posto a nuove persone, dando la disponibilità a collaborare dall’esterno. L’obiettivo è creare e far crescere un gruppo di giovani in grado di pensare e muoversi per il futuro del paese” conclude Motta. Già sindaco per due mandati a Brivio, esponente di spicco del Pd provinciale, Motta ha da alcune settimane lasciato i dem, entrando a far parte di Italia Viva, il partito fondato da Matteo Renzi.