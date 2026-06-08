Calco, nominata la Giunta: al via il terzo mandato di Stefano Motta

Questa sera alle 18 il Consiglio comunale di insediamento

Roberta Brambilla sarà la vice sindaca. In Giunta entrano anche Maria Suraci, Riccardo Massironi e Luca Panzeri

CALCO – Nominata la Giunta del Motta ter. Questa mattina, lunedì 8 giugno, il sindaco Stefano Motta, confermato nel suo incarico alle elezioni del 24 e 25 maggio, ha firmato i decreti di nomina degli assessori che andranno a formare la Giunta. Non solo: così come anticipato anche nelle scorse settimane, ha provveduto anche ad affidare delle deleghe ai consiglieri.

Il primo cittadino terrà per sé la responsabilità di edilizia e urbanistica, ecologia e ambiente e protezione civile mentre ha indicato come vice Roberta Brambilla: una scelta, quest’ultima, che era nell’aria dato il grosso riconoscimento al lavoro svolto nel precedente mandato con le ben 191 preferenze attribuitele ai seggi dai calchesi. Brambilla continuerà a occuparsi di servizi alla persona, allargando lo specchio d’azione al personale, associazionismo, partecipazione e volontariato.

Conferma in Giunta per Maria Suraci che, mantenendo la delega alla biblioteca, assume quelle all’istruzione e alle pari opportunità. Promosso in Giunta Luca Panzeri, che nel precedente mandato di Motta aveva ricevuto la delega all’Ecologia come “semplice” consigliere: Panzeri sarà il referente per lavori pubblici, viabilità, manutenzioni e arredo urbano. Ingresso in Consiglio comunale e in Giunta per Riccardo Massironi a cui sono stati affidati Cultura, tempo libero e sport.

Oltre agli assessori, anche i consiglieri avranno dei compiti specifici: Jacopo Casati si occuperà di politiche giovanili e comunicazione mentre Ilari Ravasi, ex assessore, di affari generali e bilancio. Daniela Castagna sarà la referente per tributi, commercio e attività produttive mentre Stefano Riva sarà il delegato a sicurezza, informatizzazione, digitalizzazione e servizi al cittadino.

Il Consiglio comunale di insediamento si terrà oggi, lunedì, alle 18 in sala consiliare.