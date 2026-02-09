Calco verso il voto, da Forza Italia l’appello agli alleati di centrodestra

Il segretario cittadino di Forza Italia Stefano Burgarello suona la carica a Lega e Fratelli d’Italia

“Dobbiamo dare un’alternativa a Calco: ce lo chiedono i cittadini”

CALCO – “C’è bisogno di una scossa. Dopo anni di gestione piatta, Calco merita un’alternativa che parli il linguaggio della concretezza e dei valori di centrodestra”. A suonare la carica agli alleati è Stefano Burgarello, segretario cittadino di Forza Italia che in vista delle prossime elezioni amministrative (non ancora calendarizzate, ma da tenersi entro il primo semestre dell’anno), rompe il silenzio e vuole stimolare un confronto serio con Lega e Fratelli d’Italia. “Non possiamo presentarci divisi o in ritardo. I cittadini ci chiedono una visione alternativa a quella dell’attuale maggioranza”.

Tre i punti chiave individuati dall’esponente azzurro. Il primo quello inerente all’urbanistica e alla gestione del territorio: “Abbiamo visto piani attuativi che spesso non hanno portato benefici reali alla comunità in termini di opere pubbliche o servizi. Serve un’urbanistica che favorisca il recupero del centro storico e delle frazioni, come Arlate, senza svendere il territorio. La nostra priorità sarà un piano di sviluppo che porti valore aggiunto, non solo cemento”.

Il secondo riguarda la viabilità con focus sulla SS 342 e sulla sicurezza delle frazioni: “La viabilità a Calco è un nodo irrisolto da decenni. Il traffico sulla Briantea taglia in due il paese e la sicurezza nelle frazioni e nelle zone interne è spesso trascurata. Serve un coordinamento serio con gli enti superiori per soluzioni strutturali e non solo palliativi. Vogliamo una Calco più vivibile e sicura per chi la vive ogni giorno”.

Infine qualche considerazione anche su sociale e disabilità: “Questi settori non possono essere gestito come pura contabilità. Per Forza Italia mettere al centro la disabilità significa garantire servizi di prossimità e supportare le famiglie che spesso si sentono sole. Proponiamo un potenziamento dell’assistenza domiciliare e una revisione degli spazi pubblici affinché siano realmente inclusivi. I valori cristiani e liberali del centrodestra si vedono da come ci prendiamo cura dei più fragili”.

Da qui le conclusioni: “Forza Italia è pronta a fare la sua parte. Faccio un appello agli amici della Lega e di Fratelli d’Italia: Calco è un comune chiave. Sediamoci subito a un tavolo per definire una lista comune che raggruppi le migliori energie del nostro schieramento. Solo uniti possiamo vincere e liberare Calco dall’immobilismo degli ultimi anni. Noi ci siamo con i nostri valori e la nostra voglia di fare.”