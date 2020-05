Cambia Merate contesta: “Il sindaco invita a raggirare le norme sulla fase 2”

La minoranza esprime incredulità e sgomento per le risposte fornite dal sindaco ai cittadini

“Nell’ultimo consiglio ci siamo occupati di violazione delle norme a tutela dell’incolumità di tutti: ora siamo costretti di nuovo a intervenire”

MERATE – Una severa critica al sindaco Massimo Panzeri che durante una diretta pubblicata sulla pagina Facebook del gruppo di maggioranza Più Prospettiva ha esplicitamente parlato di “tanti modi per aggirare le norme” legate alla cosiddetta Fase 2. Il gruppo di opposizione Cambia Merate ha espresso sconcerto e sgomento per quanto dichiarato pubblicamente dal primo cittadino meratese in risposta ad alcune domande sottoposte dai cittadini.

“Non è trascorsa neppure una settimana dalla seduta di Consiglio comunale nel corso della quale ci siamo occupati di violazione delle norme a tutela dell’incolumità di tutti, ed ecco che il Sindaco Massimo Panzeri ci costringe di nuovo a intervenire, per un caso ancora più grave – sottolineato i consiglieri guidati da Aldo Castelli – . Nel corso della diretta Facebook di domenica 3 maggio dalla pagina di “Più Prospettiva”, il capo dell’Amministrazione comunale suggerisce ad un cittadino che gli chiede se possa uscire per farsi un giro in macchina, di dichiarare, in caso di controlli, che sta andando da un parente o tutt’al più da un amico, ma non che sta girovagando in auto”.

Un’indicazione seguita poco dopo da un’altra: “E ad un altro, incerto se recarsi a far riparare un elettrodomestico o meno, che è meglio dichiarare che si sta spostando per fare la spesa. Perché, secondo il Sindaco di Merate, “ci sono tanti modi per aggirare le norme, visto che è impossibile controllarle tutte””.

Risposte che hanno lasciato basiti i consiglieri di minoranza: “Siamo francamente sorpresi e ci chiediamo come sia possibile che un Sindaco consigli ai cittadini di violare le

regole – chiare o oscure, giuste o sbagliate che siano – che la generalità della popolazione ha fortunatamente dimostrato in queste settimane di voler faticosamente rispettare, per il bene di tutti. Neppure poi si lamenti, il Sindaco, delle prese di posizione di questo gruppo, che non può fare altro che intervenire e condannare comportamenti che non sono d’esempio e che rappresentano piuttosto un invito alla violazione delle regole comuni.

Chi è causa del suo mal…”.

DI SEGUITO LA DIRETTA PUBBLICATA SULLA PAGINA FB DELLA MAGGIORANZA