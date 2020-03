Cambia Merate: “Grazie Mandic. Non mollate”

Il sentito ringraziamento a chi lavora nell’ospedale cittadino da parte del gruppo consiliare di opposizione

“Un’emergenza che ha messo in mostra, ancora una volta, il valore del nostro presidio di via Cerri”

MERATE – Un grazie di cuore a tutti quelli che lavorano all’ospedale Mandic di Merate per le energie profuse in questi giorni. E’ quanto arriva dal gruppo consiliare Cambia Merate! Con Aldo Castelli che in questo momento di grande difficoltà “intende esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che stanno compiendo enormi sacrifici per la collettività nel nostro e dei vicini territori, colpiti dall’epidemia”.

Il grazie va innanzitutto “ai medici, agli infermieri, agli Oss, ai volontari del 118 e a tutti gli operatori del nostro ospedale Mandic che si stanno prodigando oltre l’immaginabile per salvare vite umane. Al Mandic stanno convogliando malati anche dalle zone vicine più colpite (Bergamo, principalmente) e le file di ambulanze in attesa ne sono un’immagine plastica che dovremo tenere bene a mente per il nostro futuro”.

Ma va anche a “quei medici pensionati o non ospedalieri, che hanno dato la loro disponibilità a rimboccarsi le maniche e aiutare i colleghi in difficoltà in corsia, mutuati del passato e chiunque sia in difficoltà in queste drammatiche ore. Pur consapevoli di dimenticare qualcuno, vogliamo ricordare Sergio Bosisio, Luca Ciancimino, Dario Perego, Marco Alberto Rataggi, Alberto Riva, Giorgio Tentori e Silvia Villa. Ma anche ai giovanissimi medici e infermieri che, in virtù delle recenti deroghe, sono stati messi in prima linea, a combattere. Rimedieremo alle nostre dimenticanze a emergenza conclusa, citandoli uno ad uno in una richiesta di un pubblico encomio che formuleremo – lo speriamo tutti – il prima possibile, affinché la collettività meratese tributi la dovuta riconoscenza al Mandic, ai medici tornati al lavoro, a chi in queste ore non si sta risparmiando anche a rischio della propria incolumità”.

Un pensiero va anche a chi è stato colpito da un lutto. “Sono tante, troppe, le famiglie del Meratese in queste ore hanno subito un lutto, non potendo neppure salutare i propri cari per l’ultima volta e celebrare un degno commiato. A loro va la nostra vicinanza per il loro dolore già forte eppure amplificato dalla distanza, dall’assenza di un abbraccio e dell’affetto di parenti e amici.

A noi l’insegnamento e l’onere che questa contingenza ci lascia nell’imporre un cambio di paradigmi e priorità, perché le scelte strategiche di interesse collettivo non prescindano più dalla tutela della salute e valorizzino professionalità e strutture sul territorio, perché oggi tutti, ancor più, abbiamo compreso quanto il nostro Mandic sia importante.

Non mollate !”.

La lettera di ringraziamento, firmata da Aldo Castelli, Patrizia Riva, Gino del Boca, Alessandro Pozzi e Roberto Perego, si chiude con l’invito a contribuire alla raccolta fondi “AIUTIAMOCI”, organizzata dalla Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus a sostegno degli ospedali della provincia di Lecco (www.fondazionelecco.org)