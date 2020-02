Cambia Merate: “I soldi delle rotonde di viale Verdi destiniamoli al Collegio Manzoni”

La minoranza ha presentato un emendamento al bilancio di previsione

Anche in campagna elettorale il gruppo Cambia Merate era contrario alla sostituzione dei semafori di viale Verdi con le rotonde

MERATE – Stanziare i soldi previsti per la realizzazione delle rotonde sugli incroci tra Viale Verdi-Via Don Cesare Cazzaniga e Viale Verdi-Via Trieste e stanziarli per effettuare un complessivo intervento di restauro del Collegio Manzoni, sede della scuola secondaria di primo grado. A chiederlo, con un emendamento al bilancio di previsione protocollato giovedì in Comune, è il gruppo di minoranza Cambia Merate guidato da Aldo Castelli. Il documento programmatico e finanziario varato dall’amministrazione comunale sarà portato in discussione nel corso del prossimo consiglio comunale.

La minoranza quindi si è portata avanti entrando nel cuore di uno degli interventi, ovvero la riqualificazione di viale Verdi, che costituisce il piatto forte delle spese messe in conto capitale dalla Giunta guidata dal sindaco Massimo Panzeri. Da sempre contrari alla realizzazione delle francesine al posto dei semafori che attualmente governano i due incroci, i consiglieri comunali di Cambia Merate hanno quindi proposto di stanziare l’analoga somma per valorizzare il Collegio Manzoni, definito “l’unico edificio di valore storico di Merate”. Un immobile , aggiungono, che non è mai stato oggetto di un intervento complessivo di restauro ma solo di interventi di manutenzione.