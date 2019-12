Cambia Merate pungola la Giunta: “Raddrizzate quel palo in via Campi”

I consiglieri di minoranza invitano caldamente il sindaco a intervenire per la sicurezza di tutti

Il palo dell’impianto di sorveglianza pende sempre di più: “Non è solo un problema di immagini storte, quanto di sicurezza per tutti”

MERATE – “Raddrizzate quel palo!”. E’ l’invito messo nero su bianco dai consiglieri comunali di Cambia Merate, preoccupati dalle sorti, sempre più in bilico, del palo dell’impianto di sorveglianza comunale a circuito chiuso di via Campi. Nel documento inviato all’amministrazione comunali, Aldo Castelli, Patrizia Riva, Gino del Boca, Alessandro Pozzi e Roberto Perego si lasciano andare anche a un pizzico di ironia, rimarcando che nessuno si preoccupi, “non tanto per le immagini probabilmente sbilenche, quanto per il possibile rischio che precipiti al suolo, tra strada e marciapiede che, tra l’altro, conducono al polo scolastico”.

I consiglieri rimarcano: “Nonostante sia di recente installazione, l’asta appare visibilmente inclinata e i temiamo per la stabilità della struttura in ferro che supporta telecamere e antenna”. Poi, la stoccata finale: “Memori di quanto accaduto lo scorso giugno nell’Auditorium comunale, quando un saggio di danza ha rischiato di finire in tragedia a causa del crollo della trave delle luci di scena, e per il quale ancora non ci sono state comunicate cause e responsabilità nonostante un’interrogazione, ci permettiamo di suggerire al Sindaco Massimo Panzeri, che è pure Assessore ai lavori pubblici, di intervenire con solerzia e rimediare, così da offrire maggior sicurezza a chiunque transiti tra via Campi e via Bergamo”.