Cambia Robbiate con Danza sindaco presenta lista e programma il 5 maggio

Appuntamento venerdì sera alla gelateria Spini per la presentazione della lista Cambia Robbiate

Saranno presenti molti esponenti politici del centrodestra. Danza: “E’ venuto il momento di cambiare”

ROBBIATE – E’ in programma venerdì 5 maggio alle 20.30 alla gelateria Spini di piazza Airoldi la presentazione della lista Cambia Robbiate che candida Alessandro Danza a sindaco alle ormai imminenti elezioni comunali del 14 e 15 maggio.

Consigliere comunale uscente nelle fila dell’opposizione, Danza ha deciso di scendere nuovamente in campo convinto della necessità di cambiare e dare un’alternativa agli elettori robbiatesi, dopo anni di amministrazioni contraddistinte dallo stesso colore politico. Di fronte a lui, in continuità con la maggioranza uscente di Continuità e progresso, seppur volto nuovo della politica Marco Magni, per anni presidente della sezione lecchese degli alpini.

“Siamo convinti che per amministrare bene un Comune servono competenze, capacità e professionalità, oltre che impegno e dedizione – commenta Danza -. In questi anni Robbiate qualche occasione l’ha persa e pensiamo sia venuto il momento di cambiare”.

Della lista fanno parte Lorenzo Leandro Pelamatti, Cesare Casati, Angela Negrini, Stefano Vaglio, Giulio Alfarano, Claudia Caporusso, Antonella Pisani, Pierantonio Villa, Matteo Spada, Valentina Rosa Lupini, Alessandro Villa e Serena Michela Pontorieri.

I candidati verranno presentati, insieme ai programmi, venerdì sera durante un incontro a cui parteciperanno anche Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero degli Interni; Alessandra Hoffman, presidente della Provincia di Lecco; Mauro Piazza, sottosegretario regionale all’autonomia; Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e Jonathan Lobati, consigliere regionale di Forza Italia.

Prevista anche la partecipazione di sindaci del territorio e alteri esponenti politici locali. Non solo. Gli organizzatori hanno anche pensato a un momento di intrattenimento con la partecipazione del mago Vegas, giovane talento robbiatese della magia.

Sempre all’interno della campagna elettorale è previsto sabato alle 18.30 un aperitivo al centro sportivo situato in via delle Brigole. L’incontro metterà a fuoco gli obiettivi prefissi su sport e politiche giovanili. E’ prevista la partecipazione dei giovani musici del gruppo rock Cloud 9.