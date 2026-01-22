Campo largo a Osnago per parlare del futuro del Meratese

L’incontro tra le forze progressiste e semplici volontari si è tenuto sabato scorso a Spazio Aperto a Osnago

L’obiettivo dichiarato è contrastare l’astensionismo e la sfiducia tornando a una politica “fisica” e di prossimità

OSNAGO – Non un convegno, non delle passerelle, ma persone (amministratori, cittadini, volontari) accomunati dalla voglia di confrontarsi. E’ andata al di là delle aspettative la partecipazione all’incontro “Facciamo il punto” promosso sabato scorso, 17 gennaio, a Spazio Aperto, dove si sono riunite decine di persone tra amministratori comunali, cittadini, volontari ed esponenti politici per fare il punto sul futuro del territorio meratese.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Francesco Cattaneo (Segretario del Circolo Pd di Osnago, Cernusco, Lomagna e Montevecchia) e Marco Molgora (Alleanza Verdi Sinistra), si è configurata come una vera e propria “chiamata alla partecipazione” civica.

L’evento ha registrato una presenza trasversale che ha coinvolto tutte le anime dell’area progressista: presenti rappresentanti di Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e Partito Socialista, accanto a numerosi esponenti di liste civiche e cittadini non iscritti ad alcun partito.

Lontano dai formalismi dei classici convegni, la discussione si è sviluppata in modo aperto e orizzontale, toccando i nodi cruciali per la vita dei cittadini del Meratese. Al centro del dibattito i temi caldi per il territorio: dalla sicurezza e legalità alla viabilità (con particolare attenzione al nodo del Ponte di Paderno), fino al governo del territorio e alle politiche sociali.

L’obiettivo dichiarato è contrastare l’astensionismo e la sfiducia tornando a una politica “fisica” e di prossimità, capace di uscire dalle logiche social per tornare tra la gente. “In un periodo storico segnato dalla disaffezione al voto e dalla sfiducia nelle istituzioni – sottolineano i promotori – abbiamo sentito l’urgenza di invertire la rotta. C’è bisogno di tornare a fare politica in modo ‘fisico’, guardandosi negli occhi e confrontandosi direttamente sui problemi concreti, uscendo dalla bolla dei social network”.

L’incontro non si è limitato al dibattito frontale: la serata è proseguita in un clima conviviale, con scambi di idee in piccoli gruppi che hanno permesso di approfondire le questioni in modo informale. I partecipanti si sono lasciati con l’impegno concreto di organizzare a breve nuovi tavoli di confronto. Da Osnago arriva dunque un messaggio chiaro: la ricostruzione di un campo progressista unito passa dall’ascolto e dalla presenza sul territorio.