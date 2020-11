Carlo Gilardi, FDI prende posizione: “L’autorità giudiziaria faccia chiarezza”

L’intervento di Fratelli d’Italia sul caso di Carlo Gilardi di Airuno

“Non lasciamo che smetta di vivere in una Rsa contro il suo volere”

AIRUNO – In principio, si era già espressa Giorgia Meloni: “Prendetevi qualche minuto e ascoltate la storia del signor Carlo, un uomo di 90 anni del lecchese conosciuto e amato da tutti i suoi concittadini per la sua umiltà e generosità. Dal 27 ottobre, dopo quello che sembrerebbe un prelievo forzoso dalla sua abitazione per essere trasferito in una rsa, nessuno ha più sue notizie. Un racconto straziante, con molte ombre e dubbi. Ringrazio Nina Palmieri e Le Iene per aver acceso i riflettori su questa vicenda e annuncio un’interrogazione parlamentare per chiedere risposte. Aiutiamo il signor Carlo, non possiamo lasciarlo da solo”.

Ora Fratelli d’Italia interviene anche con i sui referenti regionali e provinciali riguardo alla situazione del sig. Gilardi:

“A seguito del servizio andato in onda sulla vicenda del Signor Carlo Gilardi come Dipartimento tutela Vittime di Fratelli d’Italia chiediamo che l’Autorita’ Giudiziaria faccia chiarezza al più presto in relazione a questa vicenda incredibile e auspichiamo che le istituzioni preposte si attivino affinché Carlo, uomo amato da tutti in paese per la sua generosità e per il suo altruismo, possa tornare in piena sicurezza a casa sua, tra la sua gente e con i suoi amati animali” scrivonoPia D’Andrea referente regionale dipartimento tutela vittime Lombardia e Alessandra Rota referente del Dipartimento per la provincia di Lecco.

“Non lasciamo che questa persona smetta di vivere prima del tempo, lontano dalle sue passioni, in una RSA contro il suo volere.”