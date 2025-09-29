Casaletto (Fdi): “Il Mandic è vivo e punta alla spinta specialistica per Merate

La nota di Fratelli d’Italia dopo l’intervento in Consiglio comunale del dg di Asst Lecco Marco Trivelli

MERATE – Riceviamo e pubblichiamo una nota di Fratelli d’Italia e in particolare del suo consigliere in Consiglio comunale Alfredo Casaletto in merito all’intervento del direttore generale di Asst Lecco Marco Trivelli nell’ultimo consiglio comunale martedì scorso.

Incontrando gli amministratori comunali, il dg aveva tratteggiato un quadro di luci e ombre sul presidio di via Cerri parlando di eccellenze, senza però nascondere le difficoltà, in primis sul personale.

Ecco la nota

Il circolo Fratelli d’Italia Merate desidera esprimere la propria soddisfazione per l’esito della seduta del consiglio comunale del 23 settembre, segnata dalla presenza fondamentale del Dottor Marco Trivelli, Direttore Generale dell’ASST Lecco. La partecipazione del Dottor Trivelli – la prima volta a memoria del circolo in consiglio comunale in città – è stata cruciale per rimarcare la centralità dell’Ospedale “Mandic” di Merate.

Il Dottor Trivelli ha confermato che “Il Mandic è vivo”. A sostegno di questa prospettiva, l’intervento del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alfredo Casaletto che ha infatti sottolineato come le linee guida dell’Azienda debbano muovere verso una costante e programmata “spinta specialistica” del presidio ospedaliero territoriale.

Questo indirizzo strategico si dimostra vincente. Il Dottor Trivelli ha infatti evidenziato che il Mandic ha già assunto una rilevanza centrale, diventando un “punto di riferimento” regionale per il sistema delle c.d. “cure palliative pediatriche”. La Direzione generale, ha dichiarato il dottor Trivelli, è impegnata a garantire che l’ospedale meratese conservi e mantenga nel tempo il suo ruolo di “Ospedale di Primo livello” anche attraverso il reclutamento costante di personale medico e infermieristico, nonché attraverso il potenziamento di reparti vitali come l’ortopedia, il pronto soccorso e la medicina generale.

Fratelli d’Italia Merate ringrazia il Dottore Trivelli per l’azione dimostrata e riconosce con fermezza che, a differenza degli allarmismi (“spauracchi”) sparsi dal centrosinistra durante la campagna elettorale dello scorso anno, solo una guida aziendale diligente e competente è in grado di porre le basi per un monitoraggio costante e un rafforzamento del nostro ospedale cittadino.

Avanti così.

Il circolo Fratelli d’Italia Merate