Casatenovo, crollo a scuola, la maggioranza: “Pieno sostegno al sindaco”

Il sostegno del gruppo di maggioranza al sindaco per la gestione dell’emergenza scuole

CASATENOVO – Collaborare per la gestione dell’emergenza. E’ l’invito lanciato dal gruppo di maggioranza Persona, Ambiente, Comunità all’indomani del crollo del tetto dell’auditorium delle scuole medie e delle polemiche che ne sono scaturite, tra cui la richiesta delle dimissioni del sindaco Filippo Galbiati.

Con una nota, il gruppo di maggioranza ribadisce il pieno sostegno al primo cittadino e fa il punto della situazione.

Di seguito il comunicato:

Dopo il crollo della copertura dell’auditorium della scuola secondaria di primo grado a seguito dei gravi eventi atmosferici dei giorni scorsi, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale sono immediatamente intervenuti con le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, la dirigenza scolastica, la Protezione Civile ed i rappresentanti del Consiglio d’Istituto per mettere in sicurezza l’area.

Il crollo interessa la struttura dell’auditorium e l’Amministrazione si è da subito attivata per effettuare delle verifiche strutturali con prove di carico sul resto della scuola secondaria (dalle caratteristiche architettoniche differenti e già oggetto in anni recenti di interventi di manutenzione sulle coperture) per accertarne la sicurezza. Quando queste verifiche erano in procinto di essere eseguite, è intervenuto il sequestro di tutta l’area da parte della procura della Repubblica, che eseguirà le indagini del caso: in assenza di qualunque accertamento, risulta improvvida se non addirittura diffamatoria

ogni richiesta di autocritica in merito o di dimissioni.

A seguito del sequestro dell’intera scuola secondaria, la priorità si è da subito rivelata garantire l’avvio della scuola per prelevare banchi, sedie e materiale didattico, il trasloco presso altri plessi di Casatenovo è stato effettuato rapidamente tra martedì e mercoledì, grazie alla collaborazione e al lavoro fisico e organizzativo di personale scolastico, Protezione Civile, Alpini e consiglieri di maggioranza, coadiuvati da volontari e mezzi messi a disposizione da Villa Farina e dal gruppo Marathon Bike, operanti all’esterno dell’area.

Le priorità in questa fase sono e restano la gestione dell’emergenza e l’avvio delle attività didattiche nel miglior modo possibile. Il coordinamento con l’Istituto Comprensivo ha permesso l’avvio delle lezioni di tutte le classi della scuola primaria. L’avvio delle attività didattiche della scuola secondaria avverrà al più presto previo precauzionale accertamento tecnico presso il plesso di Crotta, come comunicato nella giornata di ieri.

Si tratta di materia urgente e organizzativamente complicata, per la quale sarebbe opportuna la collaborazione che le precedenti minoranze consiliari hanno sempre garantito in casi d’emergenza.

L’attenzione al patrimonio edilizio scolastico del Comune ha prodotto negli anni

numerosi e ingenti investimenti sui vari plessi di Casatenovo, di cui si renderà

opportunamente conto a breve nelle sedi opportune.

Ringraziamo i dipendenti comunali, le forze dell’ordine, i VVFF, la Protezione Civile, il gruppo Alpini, Villa Farina e il Bike Action Team Galgiana, tutto il personale dell’Istituto Comprensivo, la dirigente, i docenti e il personale A.T.A., nonché la rappresentanza dei genitori in Consiglio d’Istituto, per la disponibilità e la serietà con cui hanno dato un determinante contributo alla gestione dell’emergenza.

Esprimiamo profonda solidarietà e vicinanza al Sindaco Filippo Galbiati, che gode della fiducia nostra e dei cittadini che lo hanno eletto e ha sempre dimostrato, in questa come in altre occasioni, di saper gestire l’ordinario e lo straordinario con abnegazione e serietà.

Al suo fianco continueremo a lavorare per la gestione dell’emergenza e la massima trasparenza.

Gruppo Consiliare Persona Ambiente Comunità