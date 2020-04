Casatenovo e la fase 2: sì a piattaforma ecologica, parchi pubblici e parchi giochi per bimbi

L’amministrazione comunale ha elaborato un piano per la cosiddetta fase 2

Riaprono piattaforma ecologica, parchi pubblici e parchi giochi per bimbi. Da valutare ancora la riapertura dei cimiteri e delle casette dell’acqua

CASATENOVO – Sì alla riapertura della piattaforma ecologica, dei parchi pubblici e dei parchi gioco per bambini. E’ quanto ha deciso la conferenza dei capogruppo del Comune di Casatenovo ieri, 27 aprile, nel corso della riunione convocata per discutere delle prime misure relative ai servizi comunali per la “Fase2” di riapertura. Con un comunicato congiunto il sindaco Filippo Galbiati e i capigruppo Fabio Crippa, (Persone e idee per Casatenovo), Marco Pellegrini, (Più Casatenovo) e Christian Perego (M5S) hanno informato sulle novità.

“Da sabato 2 maggio l’accesso alla piattaforma ecologica di via Boschetto sarà libero per i cittadini di Casatenovo e non più scaglionato.Da lunedì 4 maggio verranno riaperti i parchi pubblici e i parchi gioco bimbi. Nei prossimi giorni, anche a seguito del costante confronto con gli altri Comuni lecchesi e con il Presidente della Provincia, verranno date indicazioni circa la riapertura di cimiteri e casette dell’acqua. Ci teniamo a sottolineare come in questa fase sia importante proseguire nell’osservanza di regole ed adozione di atteggiamenti responsabili da parte dei cittadini, in particolare per evitare assembramenti, mantenere distanze personali adeguate, utilizzare le mascherine, usare prudenza. Il contenimento ulteriore della diffusione del contagio di Covid 19 è in questa fase strettamente correlato alla prudenza che i cittadini vorranno adottare.

La fase di riapertura e la possibilità di uscire di casa richiedono molta responsabilità da parte dei casatesi. Se procediamo, progressivamente, nel favorire l’utilizzo di servizi comunali è perché confidiamo e crediamo in questa responsabilità”.

Quanto alla situazione della diffusione dell’epidemia da covid 19, nella nota si aggiunge che “ad oggi sono 95 i casi di positività Covid-19 in Casatenovo e si registrano 20 decessi Covid-19 correlati. Alle famiglie dei casatesi che non ce l’hanno fatta va la vicinanza ed il cordoglio sentito di tutti i Consiglieri comunali”.