Casatenovo, elezioni 2022: il 19 candidati alla Camera al confronto a Villa Facchi

L’incontro prevede l’intervento anche di Maria Anghileri (Eusider) ed Enrico Morando

Appuntamento alle 18 nella sala civica di Villa Facchi

CASATENOVO – E’ in programma lunedì 19 settembre alle 18 nella sala civica di Villa Facchi il confronto tra i candidati del collegio elettorale di Lecco per l’uninominale della Camera dei deputati alle elezioni del prossimo 25 settembre. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale di Casatenovo per chiedere ai candidati i loro quali progetti e le intenzioni per sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio. L’incontro vedrà, in apertura, l’intervento di Maria Anghileri, direttore operativo di Eusider Spa, che fornirà una descrizione della situazione economica del territorio, con particolare riguardo ai problemi aperti e alle esigenze che richiedono risposta. Non solo. “La sua testimonianza ci aiuterà a considerare lo stato in cui versano le imprese, di ogni settore e dimensione, con le loro attese e preoccupazioni – sottolinea il sindaco Filippo Galbiati – . Il suo intervento ordinerà così le riflessioni e le illustrazioni dei diversi candidati, chiamati a corrispondere alla concretezza dei casi”.

L’appuntamento vedrà la presenza anche di Enrico Morando, esperto di economia e di bilancio dello Stato: “Interverrà per riportare le riflessioni locali nell’ambito più complessivo degli schemi nazionali, con particolare riferimento alla gestione del Pnrr”.