Casatenovo, i candidati e il programma di Persone e idee per Casatenovo

CASATENOVO – Nove volti nuovi e sette conferme per una squadra capace di bilanciare la saggezza dell’esperienza con la freschezza e l’entusiasmo della novità. E’ questa la lista Persone e idee per Casatenovo, pronta a scommettere, per il secondo mandato, sul sindaco uscente Filippo Galbiati. Chiare le linee guida del programma elettorale, presentato in queste settimane di campagna elettorale durante gli incontri e i gazebo promossi nelle diverse frazioni della città.

Una Casatenovo inserita nella Brianza collinare

Tra le premesse, doverose, quello di voler costruire una Casatenovo aperta al dialogo e alla collaborazione con tutti gli enti e le rappresentanze presenti nel territorio della Brianza collinare, adottando una visione sovracomunale, soprattutto per alcune tematiche di più ampio respiro. Per ciò che riguarda, nel senso più stretto, Casatenovo, tra le priorità c’è il consolidamento della proposta culturale della biblioteca, proposta come spazio capace di accogliere soprattutto i più giovani.

Una Casatenovo giovane e attenta alle fragilità

L’obiettivo è puntare sulla riqualificazione di Villa Facchi e del parco annesso, con la realizzazione di nuovi spazi con postazioni di lavoro e studio per il coworking, potenziando gli strumenti multimediali presenti e ampliando anche gli orari di apertura attraverso convenzioni con le associazioni. Grande attenzione verrà data anche ai temi della coesione sociale e al sostegno della fragilità con particolare riferimento a disabili, anziani e nuove generazioni. Un tema a cui verrà posta una particolare attenzione anche grazie alla continuazione del lavoro sull’abbattimento delle barriere architettoniche presenti in paese. Tra le opere pubbliche non possono non essere citati il progetto per la nuova scuola media e quello per l’ampliamento del centro sportivo, la cui progettazione è già in una fase avanzata.

La riqualificazione del Centro

Non poteva mancare un riferimento alle questioni urbanistiche legate principalmente alla riqualificazione del centro, dopo l’accordo raggiunto con le tre società proprietarie dell’area, ovvero Vismara, Immobiliare Casatenovo e Devero. Le convenzioni devono essere ancora firmate perché manca il parere della Regione, competente in materia di Via, valutazione di impatto ambientale. Il nuovo centro di Casatenovo sarà a destinazione residenziale per il 70% e commerciale per il 30% e vedrà la realizzazione di diversi investimenti dei privati in opere pubbliche a beneficio della comunità, da realizzarsi tutte all’interno del comparto del centro come la nuova piazza, l’asilo nido e la nuova sala civica. Una volta firmate le convenzioni, si potrà procedere con le demolizioni e le nuove costruzioni.