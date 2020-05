Casatenovo, il Comune sospende i mutui per un anno per recuperare risorse pro Covid

L’operazione dovrebbe liberare circa 80mila euro per far fronte alle minori entrate e alle maggiori spese del Comune

La decisione è stata presa di concerto con la conferenza dei capigruppo

CASATENOVO – Sospeso per 12 mesi il pagamento dei mutui per recuperare così almeno una parte delle risorse che non entreranno nelle casse comunali a causa dell’emergenza covid 19. La decisione è stata presa dal Comune, dopo averne discusso in conferenza capigruppo nelle scorse settimane, che ha provveduto ad aderire alle misure previste dall’accordo tra Abi (Associazione bancaria italiana) ed Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) sottoscritto in occasione dell’emergenza Covid 19 a favore dei Comuni.

Lo spiega l’assessore al bilancio Dario Brambilla: “L’accordo consente di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale di rate di mutui in scadenza nel 2020, che nel nostro caso sono stati contratti con Monte dei Paschi di Siena Spa. E’ una delle misure con le quali stiamo recuperando risorse per il nostro bilancio, per affrontare la drastica riduzione delle entrate comunali causata dalla crisi economica e proseguire nelle azioni di sostegno in questo periodo di emergenza”.

L’operazione dovrebbe garantire al Comune un margine di circa 80mila euro.

“Le condizioni economiche previste contrattualmente rimangono invariate per il futuro (il tasso di interesse è quello originariamente previsto nel contratto e le banche aderenti non applicano alcuna commissione all’operazione di sospensione), verrà solo estesa la durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi. L’accordo è finalizzato a sostenere un impegno finanziario straordinario da parte degli enti locali, al fine di realizzare le misure necessarie per far fronte alle maggiori esigenze di sostegno a famiglie ed imprese”.

A inizio della scorsa settimana è stata inoltre organizzata una conference-call che ha visto coinvolti i Consiglieri Comunali ed alcuni commercianti casatesi da cui sono emersi spunti interessanti per l’amministrazione comunale che intende confrontarsi anche con gli artigiani.

