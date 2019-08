Casatenovo, investimenti su Villa Facchi e nuovi terreni per Fiera e centro sportivo grazie all’avanzo

Sono diverse le variazioni di bilancio effettuate dall’amministrazione Galbiati a fine luglio

L’obiettivo è rendere Villa Facchi un polo di attrazione per i giovani e potenziare gli spazi sportivi e fieristici

CASATENOVO – 440mila euro per Villa Falchi young e smart e 350mila euro per acquisire nuove aree in corrispondenza della Fiera e del centro sportivo. Sono alcuni degli investimenti importanti, presenti anche nel programma elettorale di Persone e idee per Casatenovo, su cui l’amministrazione Galbiati ha deciso di puntare investendo anche parte dell’avanzo di amministrazione. A precisare i contorni di questi importanti progetti sono gli assessori Guido Pirovano e Dario Brambilla con delega rispettivamente alle opere pubbliche e al bilancio.

Villa Facchi, polo per i giovani

“Grazie alla disponibilità finanziaria abbiamo iscritto a bilancio risorse aggiuntive per 123.000 euro per Villa Facchi. L’intervento complessivo ammonterà quindi a 440mila euro e riguarderà la riqualificazione complessiva dello stabile della ex sala civica e il consolidamento dell’interrato di Villa Facchi”. L’obiettivo è rendere questo edificio un polo di attrazione per i giovani casatesi, studenti ma anche lavoratori: “Abbiamo previsto spazi di co-working, studio, promozione e intrattenimento culturale. I lavori di restauro si svilupperanno nel 2020, ma fin da subito intendiamo avviare un percorso partecipato, sia con i gruppi consigliari che attraverso il coinvolgimento dei giovani (alternanza scuola lavoro), con l’obiettivo, come detto, di promuovere attività che rispondano in concreto al bisogno delle nuove generazioni”.

350mila euro per acquisire nuove aree per Fiera e centro sportivo

Mira a un potenziamento delle attività sportive che allo spazio fiera lo stanziamento di 350mila euro per l’acquisizione di aree in corrispondenza del parco pubblico dell’area Fiera e del Centro sportivo tra Cassina de Bracchi e Rogoredo. “A questo proposito abbiamo avviato l’interlocuzione con la Fondazione Ca’ Granda, proprietaria dei terreni – fanno sapere i due assessori – . Obiettivo di questa prima fase del percorso è l’acquisizione delle aree, che riteniamo assolutamente strategiche per il futuro di Casatenovo. Si tratta infatti di un contesto ambientale di pregio, che può consentire un ampliamento dell’offerta dei servizi legati sia alle attività sportive che allo spazio Fiera (area verde, parco urbano, servizi di interesse generale collegati alle manifestazioni fieristiche ed all’offerta sportiva)”.

Stanziati fondi per altri investimenti

Sempre grazie all’avanzo di bilancio, a fine luglio l’amministrazione ha effettuato diverse variazioni di bilancio nell’ottica di consolidare anche alcune opere e interventi in corso. Tra questi i lavori di efficientamento energetico sugli edifici pubblici come Municipio, ambulatori via Garibaldi, scuola di via Giovenzana, scuola Materna Valaperta, nuove vetrate Municipio per un totale di 240.000 euro circa. Non meno importanti le asfaltature per 100mila euro, i marciapiedi e le ciclopedonali, i parchi pubblici (con un nuovo spazio verde in via Galilei a Cassina de Bracchi per 75.000 euro) nonché la manutenzione straordinaria verde pubblico per 40.000 euro.