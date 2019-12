Casatenovo, ecco la commissione comunale per le politiche a favore dei disabili

Primo compito della commissione consiliare sarà quella di affiancare il progettista per il piano di eliminazione delle barriere architettoniche

Della commissione fanno parte esperti ed esponenti del consiglio comunale, delle associazioni e famiglie

CASATENOVO – E’ stata istituita la nuova commissione comunale per le politiche a favore delle persone con disabilità. Il nuovo organismo, la cui nascita è stata disciplinata con il regolamento approvato in consiglio comunale il 21 novembre 2019, verrà approvato ufficialmente nella seduta di Giunta del prossimo 30 dicembre. Già individuate le persone che ne entreranno a far parte, come spiega il sindaco Filippo Galbiati: “La composizione è stata pensata favorendo la partecipazione di componenti la Commissione Servizi alla Persona, un Componente per ogni gruppo consiliare, esperto in materia di eliminazione barriere architettoniche, esperti in materia di problematiche attinenti la disabilità, persone scelte tra le associazioni, le cooperative, le famiglie, maggiormente rappresentativi delle persone con disabilità”.

Avviso di partecipazione aperto a tutti

In nome della trasparenza e della massima partecipazione, è stato pubblicato sia all’albo pretorio on-line sia sul sito internet del Comune l’avviso di pubblico interesse per far parte della Commissione. Raccolte le manifestazioni di interesse e relativi curricula, la Commissione consiliare Servizi alla Persona ha provveduto all’esame della documentazione pervenuta ed alla definizione della proposta di costituzione.

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito senza che ciò comporti richiesta alcuna di somme a qualsiasi titolo.

Superamento barriere come percorso di maturazione culturale

“Auguro a tutti i componenti, che ringrazio per l’impegno, un buon lavoro, nell’interesse di Casatenovo e delle persone con disabilità, certo che il clima di positiva collaborazione che ha caratterizzato questo organismo, anche nel mandato precedente, proseguirà e sarà favorito da nuovi stimoli e nuove persone. Il “superamento delle barriere”, siano esse fisiche e non, è un percorso di reciprocità e di maturazione culturale in cui tutti ci dobbiamo sentire impegnati e su cui vogliamo che Casatenovo continui a caratterizzarsi”. Il sindaco ha già in mente quale dovrà essere il primo compito della neonata commissione. “Sarà quello di affiancare il progettista recentemente incaricato per la redazione del PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche), che si svilupperà nei primi mesi del 2020, perché la Commissione possa supportarlo negli indirizzi per conto dell’Amministrazione comunale”.

I componenti

Sono stati quindi indicati i componenti della Commissione, che verrà presieduta da Barbara Beretta, con Gaia Maria Giulia Riva vicepresidente. Ecco i restanti componenti.

Gaia Spreafico e Christian Perego (commissione servizi alla persona), Enrica Baio (indicata dal gruppo di maggioranza), Marcello Maria Paleari (indicato da Più Casatenovo), Vincenzo Campanella (indicato dal Movimento 5 Stelle), Anna Rosa Sala (scuola Iss Greppi), Annamaria Galbusera e Silvia Michela Angela Rosina (famiglie), Luigia Pennati (associazione La Colombina), Giovanna Ferrari (Il Girasole), Sara Pennati (La vecchia quercia), Giuseppe Ancora (Comitato lombardo per la vita indipendente), Anna Cavagna (genitori e amici degli handicappati Barzanò), Enrico Nava (famiglie) e Sara Nannini (esperto in materia di problematiche attinenti la disabilità).