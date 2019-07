Casatenovo, nuova assunzione in Comune: “La terza in pochi mesi”

Nelle scorse settimane assunto un nuovo dipendente

Svolgerà le funzioni di messo comunale e presterà servizio anche in Biblioteca

CASATENOVO – Il Comune ha un nuovo impiegato: la persona è stata assunta nelle scorse settimane in sostituzione del messo che era stato trasferita in un’altra Regione e, come spiegato, lavorerà come messo comunale e in biblioteca.

A darne notizia l’assessore al Personale Dario Brambilla: “Dopo il rinnovo di personale con nuove assunzioni in Ufficio segreteria e Lavori pubblici, grazie ai concorsi espletati dal Comune, in questo caso abbiamo attinto alla graduatoria di un concorso del Comune di Lissone, che ci ha rilasciato il nulla osta. Attualmente – ha spiegato – siamo in condizioni di stipulare un contratto a tempo determinato fino ad agosto 2020 in quando tra i vari vincoli che vengono posti alle amministrazioni locali vi è quello di poter assumere a tempo indeterminato solo nell’anno successivo ad una cessazione. Poi valuteremo l’anno prossimo come procedere”.

“In questo periodo – ha continuato l’assessore – si sta generando un flusso di ricambio nel personale con nuovi ingressi di cui siamo molto soddisfatti. Sono tutte e tre donne, giovani, persone preparate e motivate, alla prima esperienza nella pubblica amministrazione ma già da subito molto operative. In quest’ultimo caso, l’orario non è stato tutto impiegato per l’attività di messo; grazie alle nuove tecnologie di cui ci siamo dotati (ormai gran parte di notifiche, convocazioni, messa a disposizione degli atti e comunicazioni a Casatenovo si riesce a farlo online) abbiamo ritenuto che per l’attività di messo possono essere sufficienti 18 ore al momento. Per cui la persona assunta, per l’altra metà del suo tempo, ovvero le altre 18 ore, sarà impegnata in attività nella Biblioteca di Villa Facchi. “Nei prossimi mesi ed anni avremo altre necessità di intervento per via di alcuni pensionamenti che abbiamo già monitorato per tempo”.