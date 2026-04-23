Cellulari e social tra minori: a Merate mozione dei gruppi di minoranza

Il documento verrà discusso nel prossimo consiglio comunale in programma il 27 aprile

La richiesta dei gruppi di minoranza Noi Merate e Prospettive per Merate sull’importanza di tutela dei minori dai rischi della rete

MERATE – Uso dei social e dei cellulari tra i giovanissimi: ad accendere i riflettori su una tematica di scottante attualità sono i gruppi di opposizione Noi Merate e Prospettive per Merate che hanno depositato una mozione da discutere nel corso del prossimo Consiglio comunale in programma il 27 aprile.

Riprendendo la discussione al centro del dibattito nazionale e internazionale, i consiglieri di opposizione rimarcano come sia necessario che l’amministrazione comunale si adoperi per contribuire attivamente alla tutela dei minori, promuovendo un uso responsabile

e consapevole delle tecnologie digitali e una cultura digitale responsabile, favorendo ambienti online più sicuri per i minori.

Da qui la proposta di approvare all’unanimità una mozione che impegni il Consiglio comunale a “promuovere nuove campagne di sensibilizzazione rivolte a famiglie e minori sui rischi e sull’uso consapevole dei social network, operare sempre più in sinergia con le istituzioni scolastiche del territorio per introdurre programmi di educazione digitale e cittadinanza online e valutare l’adozione di linee guida locali per limitare l’uso dei social network durante l’orario scolastico e nelle attività educative comunali”.

Non solo. Strettamente collegate alle prime richieste quelle di “potenziare gli sportelli di supporto psicologico e digitale per minori e famiglie in difficoltà legate all’uso delle tecnologie, promuovere accordi con associazioni, enti del terzo settore e operatori digitali per sviluppare strumenti e iniziative a tutela dei minori online, nonché di monitorare periodicamente l’impatto delle misure adottate e riferire al Consiglio Comunale”.