Cernusco al voto: Gennaro Toto candidato sindaco di Identità e Futuro Nostro Cernusco

L’attuale capogruppo di minoranza alla guida della lista che punta a rovesciare l’attuale maggioranza

Praticamente pronta la lista, in cui sono stati confermati anche gli altri due consiglieri di minoranza

CERNUSCO – Identità e Futuro Nostro Cernusco punta su Gennaro Toto. E’ arrivata questa mattina, martedì, l’ufficialità della candidatura a sindaco dell’attuale capogruppo del gruppo di minoranza, già in corsa cinque anni fa per la fascia tricolore contro il sindaco uscente Giovanna De Capitani. Un nome, il suo, di fatto emerso fin dall’inizio della campagna elettorale e ora confermato con la sottoscrizione della candidatura davanti proprio alla sindaca De Capitani.

Al suo fianco, Toto avrà gli attuali consiglieri di minoranza di IFNC Gerardo Biella e Renata Valagussa, pronti a rimettersi in gioco per provare a conquistare la fiducia dei cernuschesi.

La squadra completa è praticamente pronta anche se mancano gli ultimi nomi visto che il gruppo di sostenitori è più ampio rispetto ai 12 candidati consiglieri (a cui si aggiunge il candidato sindaco) di cui sarà composta la lista guidata da Toto.

Certa la presenza di Pietro Santoro, insegnante da 5 anni alla scuola primaria Rodari di Cernusco, dove da tre anni svolge il ruolo di responsabile di plesso. “Ho scelto IFNC per i comuni ideali di scuola: libera, autonoma e particolarmente inclusiva, attenta ai singoli bisogni educativi, sociali e umani, volta alla totale formazione del singolo come cittadino responsabile” fa sapere l’insegnante.

In lista anche Monica Vanoli, a sua volta volto conosciuto nel mondo della scuola dove ha ricoperto il ruolo di rappresentante di classe dei genitori e del servizio mensa, nonchè sostenitrice e socia dell’associazione no profit cernuschese Dentro&Fuori che sostiene progetti benefici e missionari.

“Mi candido perché vorrei dare il mio contributo con proposte concrete, per tenere vivo il paese in particolare per ragazzi e giovani senza dimenticare le esigenze delle persone anziane ed in difficoltà – precisa – . In Identità e Futuro ho trovato un gruppo di persone che come me hanno a cuore Cernusco”.

Ha detto sì alla proposta di Toto anche Fabio Riboldi, 53 anni, diplomato, attualmente impiegato in una società italiana dopo più di trent’anni trascorsi in varie multinazionali ricoprendo diversi ruoli nell’ambito commerciale, spinto dalla voglia di fare di più per le generazioni presenti e future. “Credo che facendo le cose giuste con buon senso e rispetto reciproco sia possibile rivitalizzare la nostra comunità” puntualizza Riboldi.

In squadra anche Alberto Gatti, 32 anni, volontario in un gruppo di Protezione Civile del territorio da circa 10 anni, Antonio De Luca, sottufficiale dei carabinieri in congedo e Andrea Passavanti, 48 anni, membro del Gruppo Alpini di Cernusco Lombardone e membro del Gruppo di Protezione Civile degli Alpini di recente costituzione.

Entro sabato così come previsto dalla legge verrà depositata la lista completa di Identità e Futuro Nostro Cernusco.

Non si candiderà invece Salvatore Krassowski alla guida di Cernusco Bene Nostro, l’altro gruppo attualmente presente come minoranza in Consiglio Comunale.

Il neonato gruppo Un passo avanti insieme! raccoglierà invece l’eredità della maggioranza uscente di Insieme per Cernusco. Al momento non sono stati ufficializzati nè candidati consiglieri nè candidato sindaco, anche se sembra certa la presenza in lista del consigliere uscente Valeria Pirovano e della new entry Gabriele Gavazzi.