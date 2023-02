Cernusco, alberi tagliati. “Solidarietà a Krassowki, attaccato solo perché collabora con Ifnc”

Non si spengono le polemiche sulla vicenda degli alberi tagliati nel parco davanti alla scuola primaria

Il gruppo di maggioranza interviene a sostegno di Krassowski, velatamente nel mirino del gruppo di opposizione

CERNUSCO – “Salvatore Krassowski ha a cuore il bene comune e la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica e per difendere questi valori ha fatto scelte che gli stanno procurando tante illazioni e incomprensioni, soprattutto ha accettato di collaborare con IFNC che ha nel proprio programma tanti punti di convergenza con tali valori”.

Porta la firma della vice sindaco Renata Valagussa il comunicato con il gruppo di maggioranza Identità e Futuro Nostro Cernusco prende posizione in merito al comunicato diffuso nei giorni scorsi dal gruppo di minoranza Un passo avanti insieme difendendo apertamente il proprio consulente economico Salvatore Krassowski, consigliere di minoranza nello scorso mandato quando era sindaco Giovanna De Capitani, di cui era stato vice sindaco fino al 2015. Nel testo diffuso dall’opposizione, relativo alla questione del taglio degli alberi nel parchetto della scuola primaria, si faceva velatamente riferimento proprio all’ex consigliere, sottolineando “il totale disinteresse e assenza da parte di questi gruppi, così attenti e prodighi, in tempi non sospetti, a sostenere la vittoria del verde comune. È però ormai cosa nota, nostro malgrado, che le ideologie siano a volte troppo deboli e labili di fronte alle ambizioni personali”.

Un attacco, con nel mirino anche il Comitato La Vittoria del Parco che ha già fatto sentire la sua voce, a cui il gruppo di maggioranza ha deciso di rispondere in maniera aperta: “Nel comunicato di UPAI, anche se non esplicitamente, si denigra e attacca il dott. Salvatore Krassowski, reo di aver accettato di mettere a disposizione del Sindaco Toto e di tutta la comunità le proprie competenze e professionalità, a titolo gratuito. Il gruppo di maggioranza IFNC esprime solidarietà al dott. Krassowski, persona coerente con le proprie idee a cui non ha mai abdicato e continua a difendere con fatica e coraggio anche oggi come in passato. Come mai il gruppo di minoranza se la prende col vicesindaco della Giunta De Capitani sino al 2015? Perché Salvatore Krassowski è reo di difendere i valori in cui crede: ha veramente a cuore il bene comune e la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica e per difendere questi valori ha fatto scelte che gli stanno procurando tante illazioni e incomprensioni, soprattutto ha accettato di collaborare con IFNC che ha nel proprio programma tanti punti di convergenza con tali valori. In una società sempre più individualista è raro trovare persone disposte a rimetterci in prima persona pur di difendere i propri ideali e valori e per questo non si viene capiti e si pensa ci siano altre ambizioni, ma non sapremmo quali”.

Dal canto suo, il diretto interessato ha commentato la querelle con un post sul proprio profilo Facebook eloquentemente intitolato “Ideologie e ambizioni personali”. Senza troppi giri di parole, Krassowski ha parlato di “una macchina del fango da parte di una finta sinistra cernuschese nei miei confronti. Reo di aver messo a disposizione della comunità volontariamente e gratuitamente le proprie competenze”.