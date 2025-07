Cernusco, atto vandalico contro auto sindaco: la condanna di FdI

La netta presa di posizione di Antonio De Luca e Alessandro Negri di Fratelli d’Italia

La condanna dell’atto vandalico ai danni dell’auto parcheggiata del sindaco: “Non c’è spazio per l’odio e l’intolleranza”

CERNUSCO LOMBARDONE – Riceviamo e pubblichiamo la presa di posizione di Fratelli d’Italia in merito all’atto vandalico avvenuto l’altra notte ai danni dell’auto del sindaco Gennaro Toto.

L’atto vandalico subito dal Sindaco Gennaro Toto è un gesto vile, preoccupante e inaccettabile. Non si tratta di una semplice bravata, ma di un attacco politico e personale gravissimo, che richiama tutti a una riflessione profonda sul clima che si sta respirando nel nostro paese.

Chi agisce nell’ombra, con il volto nascosto e una bomboletta in mano, non è un dissidente: è un codardo. Pensare di condizionare la vita politica e amministrativa con la violenza o l’intimidazione è una pericolosa deriva che va stroncata sul nascere. A Gennaro Toto, alla sua famiglia, va tutta la nostra solidarietà e vicinanza personale e politica. Non ci faremo intimidire. Continueremo a lavorare con serietà, coraggio e trasparenza per il bene della comunità. Fratelli d’Italia Lecco condanna con fermezza ogni forma di violenza politica e auspica che i responsabili di questo gesto vengano identificati e puniti. Non c’è spazio per l’odio e l’intolleranza.

Antonio De Luca, assessore comunale a Cernusco e responsabile dipartimento sicurezza e immigrazione di Fratelli d’Italia

Alessandro Negri, coordinatore provinciale