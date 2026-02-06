Cernusco, biblioteca non sicura? La minoranza interroga

L’interrogazione verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale

A preoccupare sono state alcune dichiarazioni del sindaco e la mancanza di risposte finora ricevute

CERNUSCO LOMBARDONE – Quali siano i problemi strutturali dell’edificio che ospita la biblioteca e se queste criticità accennate dal Sindaco comportano rischi di sicurezza per chi frequenta lo stabile. Sono solo alcune delle domande contenute nell’interrogazione protocollata in questi giorni dai consiglieri del gruppo di minoranza Un passo avanti insieme.

Preoccupati da alcune affermazioni pronunciate dal sindaco Gennaro Toto nel Consiglio comunale del 29 novembre e non avendo ricevuto risposta in merito alla richiesta di convocare una conferenza dei capigruppo ad hoc sull’argomento, l’opposizione, capitanata da Samantha Brusadelli, ha deciso di portare la questione in discussione nel prossimo Consiglio comunale con un’interrogazione.

Nel testo si ricostruisce la situazione citando alcune delle affermazioni pronunciate dal primo cittadino a latere della discussione avente oggetto l’approvazione della convenzione per la realizzazione e la gestione dei servizi bibliotecari nel territorio lecchese – periodo 2026-2035. Esprimendo pieno apprezzamento, condiviso all’unanimità, per l’operato della biblioteca, una delle più attive del territorio, Toto avrebbe anche affermato, come riportato dalla minoranza, che “la biblioteca è tra gli edifici più recentemente ristrutturati quello che versa in condizioni peggiori”, aggiungendo che “tutto questo va benissimo fino a quando ce lo potremo permettere e non so fino a quando ce lo potremo permettere”.

Frasi, a cui se ne aggiungono altre riportate nell’interrogazione, che hanno subito acceso la curiosità dell’opposizione con la richiesta, rimasta finora inevasa, di discuterne nella riunione dei capigruppo.

A fronte di un silenzio, ormai troppo lungo, Upai è passata ai fatti con il documento depositato al protocollo del Comune. Nel testo si chiede “quali siano i problemi strutturali dell’edificio sito in piazza della Vittoria e ospitante la biblioteca comunale; quali interventi sono stati programmati o saranno previsti per la risoluzione dei problemi e con quali tempistiche e se i problemi strutturali accennati dal Sindaco comportano rischi di sicurezza per gli utenti e i lavoratori della biblioteca, nonché per gli utenti e i lavoratori del nido Pinco Pallino, situato al piano inferiore del medesimo edificio”.

Non solo. Tra le domande anche quelle in merito a “quali regole non rispettate o aggirate si riferisse il Sindaco nelle sue dichiarazioni nel consiglio comunale del 29 novembre 2025 e quali responsabilità siano state accertate” concludendo con una richiesta di chiarimento in merito al funzionamento dell’impianto fotovoltaico presente sull’immobile.