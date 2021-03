Cernusco, caso segretaria. Il sindaco: “Non condivido le parole sul personale comunale”

Caso segretaria: il sindaco Giovanna De Capitani prende le distanze

“Tutti i dipendenti conoscono la portata della mia stima e considerazione sul loro operato”

CERNUSCO – “Non condivido le posizioni e le affermazioni espresse sul personale dipendente e su alcune figure in particolare.in riscontro ai diversi articoli apparsi sulla stampa locale ed inerenti l’intervento della Segretaria Comunale, Dott.ssa Manfreda, durante la recente seduta di Consiglio”. Il sindaco Giovanna De Capitani prende le distanze da quanto affermato martedì sera dalla segretaria comunale Maria Antonietta Manfreda in merito alle difficoltà riscontrate con il personale amministrativo in Comune.

Un duro sfogo quello della segretaria comunale (leggi qui), che è capo anche del personale amministrativo in forze in Municipio, che non è passato inosservato tanto da provocare lo sgomento dei consiglieri di minoranza di Identità e Futuro Nostro Cernusco. Una presa di posizione a cui è seguita anche quella del primo cittadino. “Svolgo il mio ruolo quotidianamente presso il Comune con costante e diretto rapporto collaborativo con i dipendenti. Tutti loro conoscono la portata della mia stima e considerazione sul loro operato, emersa ed esternata in varie occasioni e in modo particolare in questo ultimo anno di fatica e impegno”.