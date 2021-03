Cernusco, caso segretaria. Krassowski: “Critiche gravissime e non giustificate”

Krassowski (Cernusco Bene Comune): “La vicenda potrebbe avere risvolti penali. La mia solidarietà ai dipendenti”

Chiesto al sindaco una riunione dei capigruppo per valutare ogni opportuna iniziativa di competenza del consiglio comunale”

CERNUSCO – “Sono rimasto basito per il contenuto delle dichiarazioni della dottoressa Manfreda, ed essendomi riservato di riascoltare il file audio si è aggiunta anche la incredulità per la sua modifica”. A parlare è Salvatore Krassowski, capogruppo dell’altro gruppo di minoranza Cernusco Bene Comune, intervenuto sul caso delle parole pronunciate dalla segretaria comunale Maria Antonietta Manfreda durante l’ultimo consiglio comunale di martedì scorso.

Una vicenda portata agli onori delle cronache dal gruppo di opposizione Identità e Futuro Nostro Cernusco, che sta provocando vivaci reazioni da più parti. Krassowski aggiunge: “Non ho parole per il silenzio della Sindaca (che ha poi diffuso un comunicato) e della Giunta. Una vicenda che potrebbe avere rilevanza penale sotto diversi profili, mi impone di misurare le parole ma non mi esonera dall’esprimere a tutto il personale passato e presente del Comune la mia vicinanza per una critica gravissima e non giustificata”.

Considerazioni a cui si aggiunge l’invito al sindaco a “convocare immediatamente la conferenza dei capi gruppo per valutare ogni opportuna iniziativa di competenza del consiglio comunale”.