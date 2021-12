Cernusco, “documenti in ritardo”: Upai interroga il sindaco

L’interrogazione verrà discussa nel prossimo consiglio comunale

Oggetto del contendere la documentazione relativa al ricorso al Tar presentato dal gruppo Valagussa sul no ai bitumi

CERNUSCO – Si riaccende la contrapposizione politica a Cernusco con l’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza Un passo avanti insieme. Dopo l’acceso consiglio comunale di fine novembre, l’opposizione torna a pungolare l’amministrazione guidata dal neo sindaco Gennaro Toto, questa volta in merito al diritto all’informazione dei consiglieri comunali.

Oggetto del contendere il ricorso al Tar presentato dal gruppo Valagussa contro il Comune di Cernusco per l’adozione della variante al Pgt con cui è stata vietata la produzione di bitumi sul territorio comunale e nello specifico nell’area dell’Andegardo. Il gruppo aveva infatti inviato richiesta, il 30 novembre tramite posta certificata inviata dalla consigliera Samantha Brusadelli, di ricevere copia del ricorso. Una domanda rimasta inevasa nonostante le rassicurazioni, ricevute dalla stessa consigliera il 2 dicembre, nel corso di una telefonata con gli uffici conclusa con la promessa di fornire la documentazione richiesta “nei giorni successivi”.

“Nonostante questa indicazioni e il sollecito del capogruppo di minoranza Gabriele Gavazzi alla data del 9 dicembre, nulla è pervenuto ai consiglieri del gruppo Un Passo Avanti Insieme; tanto che abbiamo deciso di rivolgere al sindaco una interrogazione per chiedere i motivi del ritardo di trasmissione del documento richiesto e quali siano le procedure e gli strumenti che il sindaco intenda adottare per la messa a disposizione dei documenti in tempi congrui”.

Lo stesso giorno in cui la minoranza ha depositato l’interrogazione, è arrivata la risposta via Pec del sindaco che ha spiegato come sia “ancora in via di istruzione il procedimento amministrativo volto all’adozione delle opportune deliberazione in merito da parte della Giunta”. Nella nota Toto ha sottolineato che “sarà pertanto cura dei competenti uffici concordare un appuntamento al fine di farvi prendere visione, ed eventualmente estrarre copia, del predetto atto, una volta assunte le opportune deliberazioni da parte dell’organo amministrativo esecutivo”.