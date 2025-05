Cernusco: dopo la diffida, approvato il bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo è stato approvato, a maggioranza, mercoledì sera in Consiglio comunale

Il gruppo di opposizione di Un passo avanti insieme ha deciso di non intervenire alla discussione, limitandosi al voto contrario al documento

CERNUSCO LOMBARDONE – Approvato, dopo la diffida emanata dalla Prefettura di Lecco, il bilancio consuntivo. L’ombra del commissariamento si allontana dal Comune di Cernusco Lombardone, la cui amministrazione comunale era risultata inadempiente in merito al rispetto della data prevista dalla legge, 30 aprile, per l’approvazione dell’importante documento economico finanziario.

Mercoledì sera, il consiglio comunale guidato dal sindaco Gennaro Toto ha portato in discussione il bilancio consultivo presentato in precedenza nell’apposita commissione dall’assessore al Bilancio Pietro Santoro, precisando che il ritardo registrato sia stato dovuto a problemi tecnici dell’ufficio ragioneria. Una breve precisazione a cui non è seguito il dibattito dal momento che il gruppo di minoranza di Un passo avanti insieme ha deciso di non intervenire sulla questione.

Dopo le polemiche divampate nei giorni scorsi, i consiglieri capitanati dalla capogruppo Samantha Brusadelli hanno preferito far parlare il silenzio, lasciando poi a un comunicato diffuso post Consiglio comunale (riportato integralmente in calce a questo articolo) il compito di spiegare la propria scelta che punta a “smuovere le coscienze dei cittadini di Cernusco Lombardone” in vista delle prossime elezioni amministrative visto che “non manca molto alla fine del mandato della giunta Toto e pensiamo sia arrivato il momento che la comunità si ritrovi e cominci a pensare al futuro”.

In aula quindi i consiglieri Samantha Brusadelli, Gabriele Gavazzi, Valeria Pirovano e Simona Limonta si sono limitati alla fase di ascolto e all’esercizio del voto, esprimendo la propria contrarietà al documento finanziario redatto dalla Giunta.

Il capogruppo di maggioranza Gerardo Biella ha invece difeso la bontà del rendiconto, descritto come “un documento fondamentale che fotografa in modo trasparente e puntuale la gestione economico-finanziaria del nostro ente”, evidenziando “una gestione improntata alla responsabilità, al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e alla tutela dell’equilibrio di bilancio”. E ha aggiunto, ringraziando tutte le persone che hanno lavorato per giungere al risultato: “In un contesto complesso come quello attuale, segnato da sfide economiche e sociali rilevanti, sia a livello locale che mondiale, l’Amministrazione ha saputo coniugare rigore contabile e attenzione ai bisogni, alle necessità, ai desideri della comunità. Certamente si può fare meglio e si deve fare meglio, anche in relazione al rispetto delle scadenze ufficiali per l’approvazione di questi documenti. Chiedo quindi a tutti noi di tendere alla perfezione, che non vuol dire essere perfetti ma di esprimere quella continua tensione al miglioramento non per raggiungere chissà quali risultati ma semplicemente per realizzare il programma elettorale proposto ai cittadini e possibilmente di migliorarlo sfruttando le opportunità che man mano si presentano sulla nostra strada”.

Scontato il sì: “Il nostro voto favorevole rappresenta, quindi, non solo un riconoscimento della correttezza formale del documento, ma anche della coerenza politica e amministrativa con cui questa maggioranza ha operato nel corso dell’anno. Continueremo a lavorare per un Comune più efficiente, equo e vicino ai cittadini”.

IL COMUNICATO DIFFUSO DA UN PASSO AVANTI INSIEME

Cari concittadini,

questa sera, durante il Consiglio Comunale, noi consiglieri di Un Passo Avanti Insieme abbiamo deciso di restare in silenzio.Invece di sottrarci ai nostri compiti di consiglieri di opposizione, non presenziando al Consiglio, scegliamo, per questa volta, di non aprire il dialogo con la maggioranza – le parole messe nero su bianco in un comunicato stampa diffuso dopo il Consiglio comunale -. In quasi quattro anni di mandato abbiamo cercato di approfondire i temi, stimolare la discussione e farci portavoce delle esigenze dei cittadini; noi che, per ruolo e tradizione, dovremmo essere i provocatori, siamo stati troppo spesso provocati sia sul piano politico sia su quello personale e ci siamo lasciati, a volte, trascinare in discussioni inutili che hanno raggiunto l’obiettivo della maggioranza di spostare l’attenzione dai temi importanti.

Questa sera eserciteremo il nostro diritto di voto perché prendiamo molto sul serio l’incarico che abbiamo ricevuto dagli elettori e crediamo di aver colmato con la dedizione e l’impegno costante, l’inesperienza che tanto ci viene rinfacciata. Le sedute del consiglio comunale dovrebbero avere l’obiettivo di informare, non tanto la minoranza, ma i cittadini di ciò che l’Amministrazione ha fatto, sta facendo o programma di fare. Lasciamo questa sera alla maggioranza piena libertà di decidere cosa comunicare ai cittadini, ascolteremo e ci riserviamo di esprimere le nostre valutazioni in altri momenti.

Vorremmo che il nostro silenzio diventasse così assordante da smuovere le coscienze dei cittadini di Cernusco Lombardone. Serve l’impegno di tutti, indipendentemente dalle posizioni politiche di ciascuno, per ridare dignità al nostro piccolo paese. Non manca molto alla fine del mandato della giunta Toto e pensiamo sia arrivato il momento che la comunità si ritrovi e cominci a pensare al futuro.

I consiglieri

Samantha Brusadelli

Gabriele Gavazzi

Valeria Pirovano

Simona Limonta