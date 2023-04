Cernusco, il consigliere De Luca promosso in Giunta dopo la revoca di Fiocchi

A quasi due mesi dalla “cacciata” dell’avvocato Fiocchi, il sindaco ha provveduto al rimpasto di Giunta

De Luca si occuperà di edilizia privata, Protezione civile e trasparenza: restano in capo al sindaco le ex deleghe di Fiocchi a bilancio, partecipate e personale

CERNUSCO – Antonio De Luca promosso da consigliere ad assessore. Il sindaco Gennaro Toto ha firmato infatti venerdì il decreto di nomina del nuovo esponente della Giunta ritornata così a numero pieno (quattro esponenti) dopo la revoca dal ruolo dell’ex assessore Daniela Fiocchi.

De Luca, già consigliere con delega alla trasparenza, legalità e giustizia e rapporti con il cittadino, entrerà a far parte dell’esecutivo comunale senza prendere però in consegna le mansioni svolte fino a inizio marzo da Fiocchi, ovvero bilancio, partecipate e personale; deleghe che, al momento restano in capo al sindaco.

Del resto, il primo cittadino potrà contare sempre sull’appoggio garantito, in qualità di consulente esterno gratuito, da Salvatore Krassowski, da molti finora indicato come possibile nuovo assessore dopo la “cacciata” dell’avvocato Fiocchi (assente giustificata agli ultimi due consigli comunali e ora in procinto di inaugurare, il 2 maggio, il nuovo circolo di FdI a Osnago in qualità di presidente).

Dopo essersi preso delle settimane di tempo per decidere e ponderare al meglio la soluzione, Toto ha deciso per procedere a un rimpasto di Giunta, focalizzato su una rotazione di competenze. De Luca alleggerirà il carico di competenze del sindaco prendendo la delega all’edilizia privata e alla valorizzazione del patrimonio Erp e la Protezione civile e continuando a occuparsi, così come già da consigliere, di trasparenza, legalità e giustizia e rapporti con il cittadino.

Nel decreto, firmato venerdì dal sindaco, si evidenzia come la scelta di nominare un nuovo assessore sia stata effettuata per garantire la speditezza e la regolarità dell’azione amministrativa e della Giunta Comunale. Non solo, ma si sottolinea come “il curriculum e le competenze” di De Luca lo rendano “pienamente all’altezza di svolgere il compito di assessore comunale”.