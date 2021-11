Cernusco, “incarico inopportuno”: Upai interroga sulla scelta del vice segretario Claudio Brambilla

A Claudio Brambilla, 72 anni, è stato individuato come collaborare esterno a titolo gratuito

La minoranza non ci sta e chiede lumi sul procedimento usato, rispolverando l’inchiesta Clean City in cui Brambilla era rimasto coinvolto

CERNUSCO – Un incarico “se non illegittimo, quanto meno inopportuno”. E’ un attacco diretto e pesante quello sferrato dal gruppo di minoranza Un passo avanti insieme che ha protocollato in Municipio nei giorni scorsi un’interpellanza in merito al decreto con cui il sindaco Gennaro Toto ha conferito l’incarico di collaborazione esterna a titolo gratuito, con funzioni di vice segretario, al dottor Claudio Brambilla, 72 anni.

Un nome, quest’ultimo, balzato agli onori della cronaca giudiziaria nel Monzese nell’ambito dell’inchiesta Clean City, che nel 2013 aveva svelato un presunto giro di tangenti negli appalti della raccolta rifiuti a Monza. Brambilla, (che ha sempre negato di aver intascato una mazzetta) è stato indagato per corruzione e turbativa d’asta ed è stato condannato, stando a quanto riportato da Upai nell’interpellanza citando la sentenza della corte dei Conti 160 del 2021, al “pagamento nei confronti del Comune di Monza (dove lavorava come segretario, ndr) di ingenti somme di denaro a titolo di danni per i fatti oggetto dell’inchiesta”.

Da qui la richiesta messa nero su bianco dal gruppo di opposizione guidato da Gabriele Gavazzi di fare “chiarezza sulla normativa e sulla procedura seguite per la nomina del Vicesegretario Comunale. Su segnalazione di alcuni cittadini di Cernusco, e dalla lettura di numerosi articoli stampa del territorio di Monza e Brianza disponibili sul web, abbiamo poi appreso del coinvolgimento del Vicesegretario in gravi vicende di cronaca annesse al suo precedente incarico.Pertanto, ritenendo il conferimento di tale nomina quantomeno inopportuna, abbiamo ritenuto urgente chiedere al Sindaco Toto di chiarire al Consiglio Comunale le scelte, procedurali e non, da lui attuate per la scelta del Vicesegretario in carica”.

L’interpellanza verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale. L’assegnazione dell’incarico a Brambilla è arrivata a seguito del pensionamento della segretaria Maria Antonietta Manfreda.