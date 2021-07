Appuntamento giovedì 22 luglio alle 21 in piazza della Vittoria a Cernusco

L’incontro fornirà anche l’occasione per parlare del progetto “La stazione in Movimento” della cooperativa Paso

CERNUSCO – Un incontro per fare il punto sul trasporto ferroviario tra i disagi e le incertezze che ancora attanagliano i pendolari meratesi in vista anche del prossimo settembre con la ripresa dell’attività scolastica. E’ in programma giovedì 22 luglio alle 21 in piazza della Vittoria l’incontro promosso dal gruppo politico Un passo avanti insieme, in corsa alle prossime elezioni amministrative, convocato per discutere sulle modifiche alla destinazione dei treni decise da Trenord e Regione.

In base a quanto appurato dai referenti dei pendolari, da settembre verranno dirottati sulla stazione di Milano Rogoredo i treni in partenza alle 7.22 da Lecco e quelli in partenza alle 17.50 e 18.48 da Milano Centrale. Una scelta che metterebbe in seria difficoltà i pendolari del Meratese che utilizzano questi convogli per la comodità di arrivare o partire direttamente da Centrale, causando tra l’altro il prevedibile sovraffollamento dei treni precedenti e successivi, già congestionati in tempi pre covid. Di questo parleranno Francesco Ninno, portavoce del comitato pendolari del Meratese insieme a Raffaele Straniero, consigliere regionale Pd mentre Raffaele Pirovano, presidente della Cooperativa Paso, aggiornerà sul progetto “La Stazione in Movimento” con apertura il prossimo settembre.

In caso di brutto tempo, l’iniziativa si terrà in sala civica e verrà trasmessa su Facebook.