Cernusco, Krassowski consulente del sindaco Toto. Minoranza all’attacco

Gavazzi (Upai): “Ci chiediamo cosa farà quindi l’assessore al bilancio Fiocchi e dove sono finite le competenze sbandierate in campagna elettorale”

Il sindaco Toto difende la scelta: “E’ la conferma della trasversalità della mia amministrazione”

CERNUSCO – Ha suscitato più di una perplessità trai consiglieri del gruppo di minoranza Un passo avanti insieme la scelta dell’amministrazione comunale di nominare come consulente del sindaco Gennaro Toto Salvatore Krassowski, già assessore e vice sindaco nonché battagliero consigliere di minoranza nell’amministrazione comunale precedente.

“Siamo rimasti interdetti – ha detto senza troppi giri di parole il capogruppo Gabriele Gavazzi – anche per via dell’ambito in cui si svolgerà questa consulenza. Krassowski si occuperà di bilancio che è un settore vitale e vincolante per la vita amministrativa. Ci chiediamo quindi di cosa si occuperà ora l’assessore al bilancio Daniela Fiocchi”. Domande a cui seguono altre considerazioni: “Pensiamo che sia un atto scorretto nei confronto dei cittadini, soprattutto dopo una campagna elettorale effettuata sbandierando le competenze e le capacità delle persone in lista. In questo modo si svilisce, ancora una volta, la partecipazione dei cittadini, in una realtà, come la nostra, in cui, lo dimostrano le ultime elezioni, l’assenteismo incide già molto”.

Nell’atto di nomina di Krassowski come consulente, viene specificato che la consulenza sarà“in relazione a servizi finanziari e tributari, società partecipate, bilancio partecipativo e partecipazione”, collaborando attivamente nella scelta “delle strategie da porre in atto” nell’ambito economico del nostro paese.

“E dire che in campagna elettorale Krassowski si era reso disponibile, in veste di opinionista super partes, ad esprimere opinioni sulle due liste e sui due programmi, e oggi lo ritroviamo a collaborare gomito a gomito con una delle due compagini: IFNC. Le domande che giungono spontanee sono molteplici: come può un uomo con ideali politici diametralmente opposti essersi esposto con una lista civica di centro destra? L’attuale Assessore al Bilancio, l’avvocato Daniela Fiocchi, dopo soli pochi mesi di giunta, non gode più della stima e della fiducia del Sindaco, e pertanto necessita di essere sostenuta da una figura esterna? Ma soprattutto, le competenze, la serietà, l’esperienza promesse ai cittadini attraverso una rosa di candidati, alcuni dei quali hanno raccolto un numero importante di preferenze, ma sono ora relegati a ruoli minori, si sono improvvisamente perse o erano solo specchio per le allodole?”

Gavazzi si chiede per quali altri l’attuale maggioranza avrà necessità di collaboratori esterni, sottolineando anche la prossima nomina di John Razza come consulente alla comunicazione.

Dal canto suo il sindaco Gennaro Toto respinge al mittente le accuse, evidenziando come l’inserimento di Krassowski nel suo staff sia semplicemente la conferma della trasversalità del gruppo da lui amministrato. “Krassowski e Fiocchi vanno d’accordissimo e non ci sono problemi. La scelta è stata condivisa”. Anche sulla nomina di Razza Toto tiene a precisare che si tratta di una consulenza su un progetto e non sull’intero campo della comunicazione che resterà nelle mani di Pietro Santoro. “Razza si occuperà di implementare la dotazione tecnologica del Comune al fine di riuscire ad arrivare a migliorare i servizi per il cittadino in questo ambito, a partire dalla trasmissione in streaming dei consigli comunali”.

Nell’aria anche la possibilità della nomina di un terzo consulente per il settore dell’urbanistica e dei lavori pubblici, ma su questo punto Toto non si sbilancia prendendo tempo.